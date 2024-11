The GC coaches since 2000 Roy Hodgson: 02.08.1999 to 30.06.2000 Image: Keystone Hans-Peter "Bidu" Zaugg: 01.07.2000 to 31.12.2001 Image: Keystone Marcel Koller: 09.01.2001 to 02.10.2003 Image: Keystone Carlos Bernegger:

03.10.2003 to 22.12.2003

05.10.2004 to 22.12.2004

22.05.2007 to 30.06.2007

13.03.2017 to 24.08.2013 Image: Keystone Alain Geiger: 23.12.2003 to 04.10.2004 Image: Keystone Hanspeter Latour:

23.12.2004 to 02.01.2006

01.07.2007 to 10.06.2009 Image: Keystone Krassimir Balakov: 16.01.2006 to 21.05.2007 Image: Keystone Ciriaco Sforza: 11.06.2009 to 15.04.2012 Image: Keystone Uli Forte:

16.04.2012 to 30.06.2013

09.04.2019 to 09.02.2020 Image: Keystone Michael Skibbe: 01.07.2013 to 07.01.2015 Image: Keystone Pierluigi Tami: 15.01.2015 to 12.03.2017 Image: Keystone Murat Yakin: 25.08.2017 to 10.04.2018 Image: Keystone Mathias Walther: 11.04.2018 to 22.04.2018 Image: Keystone Thorsten Fink: 23.04.2018 to 03.03.2019 Image: Keystone Tomislav Stipic: 06.03.2019 to 08.04.2019 Image: Keystone Goran Djuricin: 10.02.2020 to 14.05.2020 Image: Keystone Zoltan Kadar:

15.05.2020 to 03.08.2020

The Grasshoppers have appointed a new coach in Tomas Oral. We take a look back at the record champions' coaches since 2000 - and have discovered some gems in the archive.

Sandro Zappella

