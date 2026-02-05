  1. Residential Customers
Fan reactions after cup defeat "Dear FCB management, here's your receipt"

Syl Battistuzzi

5.2.2026

FCB boss David Degen (right) and sporting director Daniel Stucki have to take a lot of criticism.
Keystone

For Basel, last season's double winners, a title is now a distant prospect after their third bitter defeat in a week. On X, FCB fans are highly dissatisfied with the current situation.

05.02.2026, 10:01

05.02.2026, 10:07

The players are also criticized

