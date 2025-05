Ignacio Aliseda and FC Lugano are going their separate ways. Picture: Keystone

FC Lugano is parting ways with half a dozen players from the Super League squad.

Keystone-SDA SDA

The contracts with the Czech Roman Macek, the Argentinians Milton Valenzuela and Ignacio Aliseda, the Pole Kacper Przybylko as well as Boris Babic and Allan Arigoni will not be extended.

𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘 𝗥𝗔𝗚𝗔𝗭𝗭𝗜 𝗘 𝗜𝗡 𝗕𝗢𝗖𝗖𝗔 𝗔𝗟 𝗟𝗨𝗣𝗢 🤍🖤



Dopo questa stagione si concludono i percorsi in bianconero di:



👋 Roman Macek

👋 Milton Valenzuela

👋 Ignacio Aliseda

👋 Boris Babic

👋 Allan Arigoni

👋 Kacper Przybyłko



🏟️ Domani, prima del fischio… pic.twitter.com/kpspXE9msk — FC Lugano (@FCLugano1908) May 23, 2025

Videos from the department