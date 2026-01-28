  1. Residential Customers
Champions League showdown How the blue Sport experts and presenters predict the final standings

Luca Betschart

28.1.2026

18 matches at the same time and thus numerous open decisions - the final matchday of the Champions League group stage is a tough one. The blue Sport experts and presenters give their tips. Who will do best?

28.01.2026, 17:00

This is how Mladen Petric predicts the final table

  • Arsenal, 24 points, goal difference: +21
  • Bayern, 21 points, goal difference: +15
  • Real Madrid, 18 points, goal difference: +12
  • Liverpool, 18 points, goal difference: +8
  • Tottenham, 17 points, goal difference: +9
  • PSG, 16 points, goal difference: +11
  • Barcelona, 16 points, goal difference: +8
  • Manchester City, 16 points, goal difference: +7
  • Atlético Madrid, 16 points, goal difference: +4
  • Atalanta Bergamo, 16 points, goal difference: +3
  • Juventus Turin, 15 points, goal difference: +5
  • Chelsea London, 14 points, goal difference: +6
  • Sporting Lisbon, 14 points, goal difference: +5
  • Newcastle United, 13 points, goal difference: +9
  • Inter Milan, 13 points, goal difference: +6
  • Dortmund, 12 points, goal difference: +4
  • Olympique Marseille, 12 points, goal difference: +2
  • Bayer Leverkusen, 12 points, goal difference: -3
  • Olympiakos, 11 points, goal difference: -4
  • Galatasaray, 10 points, goal difference: -3
  • Qarabag, 10 points, goal difference: -4
  • Bilbao, 9 points, goal difference: -4
  • Napoli, 9 points, goal difference: -5
  • Pafos, 9 points, goal difference: -5
  • Monaco, 9 points, goal difference: -7
  • PSV Eindhoven, 8 points, goal difference: -1
  • Copenhagen, 8 points, goal difference: -9
  • Club Brugge, 7 points, goal difference: -7
  • Bodö/Glimt, 6 points, goal difference: -3
  • Benfica Lisbon, 6 points, goal difference: -5
  • Union Saint-Gilloise, 6 points, goal difference: -12
  • Ajax Amsterdam, 6 points, goal difference: -13
  • Frankfurt, 4 points, goal difference: -10
  • Slavia Prague, 3 points, goal difference: -12
  • Villarreal, 1 point, goal difference: -11
  • Kairat Almaty, 1 point, goal difference: -17
Show more

Marco Streller's predictions for the final table

  • Arsenal, 24 points, goal difference: +21
  • Bayern, 21 points, goal difference: +16
  • Real Madrid, 18 points, goal difference: +14
  • Liverpool, 18 points, goal difference: +10
  • Tottenham, 17 points, goal difference: +9
  • PSG, 16 points, goal difference: +12
  • Manchester City, 16 points, goal difference: +8
  • Barcelona, 16 points, goal difference: +7
  • Atlético Madrid, 16 points, goal difference: +4
  • Atalanta Bergamo, 16 points, goal difference: +2
  • Chelsea London, 14 points, goal difference: +6
  • Dortmund, 14 points, goal difference: +5
  • Newcastle United, 13 points, goal difference: +8
  • Sporting Lisbon, 13 points, goal difference: +8
  • Juventus Turin, 13 points, goal difference: +4
  • Inter Milan, 12 points, goal difference: +5
  • Olympique Marseille, 12 points, goal difference: +2
  • Bayer Leverkusen, 12 points, goal difference: -3
  • Bilbao, 11 points, goal difference: -3
  • Galatasaray, 10 points, goal difference: -4
  • Qarabag, 10 points, goal difference: -6
  • Monaco, 10 points, goal difference: -6
  • Olympiakos, 9 points, goal difference: -5
  • Napoli, 9 points, goal difference: -5
  • PSV, 8 points, goal difference: -2
  • Copenhagen, 8 points, goal difference: -8
  • Club Brugge, 7 points, goal difference: -7
  • Ajax Amsterdam, 7 points, goal difference: -12
  • Bodö/Glimt, 6 points, goal difference: -3
  • Benfica Lisbon, 6 points, goal difference: -7
  • Paphos, 6 points, goal difference: -7
  • Slavia Prague, 6 points, goal difference: -10
  • Union Saint-Gilloise, 6 points, goal difference: -11
  • Eintracht Frankfurt, 4 points, goal difference: -10
  • Villarreal, 1 point, goal difference: -11
  • Kairat Almaty, 1 point, goal difference: -17
Show more

Valentina Maceri's predictions for the final table

  • Arsenal, 24 points, goal difference: +21
  • Bayern, 19 points, goal difference: +13
  • Real Madrid, 18 points, goal difference: +12
  • Liverpool, 18 points, goal difference: +9
  • Tottenham, 17 points, goal difference: +10
  • PSG, 16 points, goal difference: +11
  • Barcelona, 16 points, goal difference: +6
  • Sporting Lisbon, 16 points, goal difference: +6
  • Manchester City, 16 points, goal difference: +6
  • Atlético Madrid, 16 points, goal difference: +4
  • Atalanta Bergamo, 16 points, goal difference: +3
  • Inter Milan, 15 points, goal difference: +7
  • Newcastle United, 13 points, goal difference: +9
  • Chelsea London, 13 points, goal difference: +5
  • Juventus, 13 points, goal difference: +4
  • Olympique Marseille, 12 points, goal difference: +1
  • Dortmund, 11 points, goal difference: +3
  • Napoli, 11 points, goal difference: -4
  • Galatasaray, 10 points, goal difference: -2
  • Qarabag, 10 points, goal difference: -5
  • Monaco, 10 points, goal difference: -6
  • PSV Eindhoven, 9 points, goal difference: +4
  • Bayer Leverkusen, 9 points, goal difference: -5
  • Olympiakos, 9 points, goal difference: -5
  • Bilbao, 8 points, goal difference: -5
  • Copenhagen, 8 points, goal difference: -7
  • Club Brugge, 7 points, goal difference: -6
  • Paphos, 7 points, goal difference: -6
  • Ajax Amsterdam, 7 points, goal difference: -12
  • Bodö/Glimt, 6 points, goal difference: -3
  • Benfica, 6 points, goal difference: -5
  • Union Saint-Gilloise, 6 points, goal difference: -12
  • Villarreal, 4 points, goal difference: -9
  • Eintracht Frankfurt, 4 points, goal difference: -11
  • Slavia Prague, 4 points, goal difference: -11
  • Kairat Almaty, 1 point, goal difference: -17
Show more

Roman Kilchsperger's predictions for the final table

  • Arsenal, 24 points, goal difference: +20
  • Bayern, 19 points, goal difference: +13
  • Real Madrid, 18 points, goal difference: +12
  • Liverpool, 18 points, goal difference: +8
  • Tottenham, 10 points, goal difference: +10
  • PSG, 16 points, goal difference: +11
  • Barcelona, 16 points, goal difference: +9
  • Manchester City, 16 points, goal difference: +7
  • Chelsea London, 16 points, goal difference: +7
  • Atlético Madrid, 16 points, goal difference: +6
  • Atalanta Bergamo, 16 points, goal difference: +3
  • Sporting Lisbon, 14 points, goal difference: +5
  • Newcastle United, 13 points, goal difference: +9
  • Inter Milan, 13 points, goal difference: +6
  • Dortmund, 12 points, goal difference: +4
  • Juventus Turin, 12 points, goal difference: +3
  • Olympique Marseille, 12 points, goal difference: +1
  • Monaco, 12 points, goal difference: -5
  • Galatasaray, 10 points, goal difference: -3
  • Qarabag, 10 points, goal difference: -4
  • PSV Eindhoven, 9 points, goal difference: +1
  • Bilbao, 9 points, goal difference: -4
  • Paphos, 9 points, goal difference: -4
  • Bayer Leverkusen, 9 points, goal difference: -5
  • Ajax Amsterdam, 9 points, goal difference: -11
  • Olympiakos, 8 points, goal difference: -6
  • Napoli, 8 points, goal difference: -6
  • Copenhagen, 8 points, goal difference: -10
  • Club Brugge, 7 points, goal difference: -6
  • Bodé/Glimt, 6 points, goal difference: -5
  • Benfica Lisbon, 6 points, goal difference: -5
  • Union Saint-Gilloise, 6 points, goal difference: -12
  • Villarreal, 4 points, goal difference: -9
  • Eintracht Frankfurt, 4 points, goal difference: -11
  • Slavia Prague, 3 points, goal difference: -13
  • Kairat Almaty, 1 point, goal difference: -16
Show more

