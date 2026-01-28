18 matches at the same time and thus numerous open decisions - the final matchday of the Champions League group stage is a tough one. The blue Sport experts and presenters give their tips. Who will do best?
This is how Mladen Petric predicts the final table
- Arsenal, 24 points, goal difference: +21
- Bayern, 21 points, goal difference: +15
- Real Madrid, 18 points, goal difference: +12
- Liverpool, 18 points, goal difference: +8
- Tottenham, 17 points, goal difference: +9
- PSG, 16 points, goal difference: +11
- Barcelona, 16 points, goal difference: +8
- Manchester City, 16 points, goal difference: +7
- Atlético Madrid, 16 points, goal difference: +4
- Atalanta Bergamo, 16 points, goal difference: +3
- Juventus Turin, 15 points, goal difference: +5
- Chelsea London, 14 points, goal difference: +6
- Sporting Lisbon, 14 points, goal difference: +5
- Newcastle United, 13 points, goal difference: +9
- Inter Milan, 13 points, goal difference: +6
- Dortmund, 12 points, goal difference: +4
- Olympique Marseille, 12 points, goal difference: +2
- Bayer Leverkusen, 12 points, goal difference: -3
- Olympiakos, 11 points, goal difference: -4
- Galatasaray, 10 points, goal difference: -3
- Qarabag, 10 points, goal difference: -4
- Bilbao, 9 points, goal difference: -4
- Napoli, 9 points, goal difference: -5
- Pafos, 9 points, goal difference: -5
- Monaco, 9 points, goal difference: -7
- PSV Eindhoven, 8 points, goal difference: -1
- Copenhagen, 8 points, goal difference: -9
- Club Brugge, 7 points, goal difference: -7
- Bodö/Glimt, 6 points, goal difference: -3
- Benfica Lisbon, 6 points, goal difference: -5
- Union Saint-Gilloise, 6 points, goal difference: -12
- Ajax Amsterdam, 6 points, goal difference: -13
- Frankfurt, 4 points, goal difference: -10
- Slavia Prague, 3 points, goal difference: -12
- Villarreal, 1 point, goal difference: -11
- Kairat Almaty, 1 point, goal difference: -17
Marco Streller's predictions for the final table
- Arsenal, 24 points, goal difference: +21
- Bayern, 21 points, goal difference: +16
- Real Madrid, 18 points, goal difference: +14
- Liverpool, 18 points, goal difference: +10
- Tottenham, 17 points, goal difference: +9
- PSG, 16 points, goal difference: +12
- Manchester City, 16 points, goal difference: +8
- Barcelona, 16 points, goal difference: +7
- Atlético Madrid, 16 points, goal difference: +4
- Atalanta Bergamo, 16 points, goal difference: +2
- Chelsea London, 14 points, goal difference: +6
- Dortmund, 14 points, goal difference: +5
- Newcastle United, 13 points, goal difference: +8
- Sporting Lisbon, 13 points, goal difference: +8
- Juventus Turin, 13 points, goal difference: +4
- Inter Milan, 12 points, goal difference: +5
- Olympique Marseille, 12 points, goal difference: +2
- Bayer Leverkusen, 12 points, goal difference: -3
- Bilbao, 11 points, goal difference: -3
- Galatasaray, 10 points, goal difference: -4
- Qarabag, 10 points, goal difference: -6
- Monaco, 10 points, goal difference: -6
- Olympiakos, 9 points, goal difference: -5
- Napoli, 9 points, goal difference: -5
- PSV, 8 points, goal difference: -2
- Copenhagen, 8 points, goal difference: -8
- Club Brugge, 7 points, goal difference: -7
- Ajax Amsterdam, 7 points, goal difference: -12
- Bodö/Glimt, 6 points, goal difference: -3
- Benfica Lisbon, 6 points, goal difference: -7
- Paphos, 6 points, goal difference: -7
- Slavia Prague, 6 points, goal difference: -10
- Union Saint-Gilloise, 6 points, goal difference: -11
- Eintracht Frankfurt, 4 points, goal difference: -10
- Villarreal, 1 point, goal difference: -11
- Kairat Almaty, 1 point, goal difference: -17
Valentina Maceri's predictions for the final table
- Arsenal, 24 points, goal difference: +21
- Bayern, 19 points, goal difference: +13
- Real Madrid, 18 points, goal difference: +12
- Liverpool, 18 points, goal difference: +9
- Tottenham, 17 points, goal difference: +10
- PSG, 16 points, goal difference: +11
- Barcelona, 16 points, goal difference: +6
- Sporting Lisbon, 16 points, goal difference: +6
- Manchester City, 16 points, goal difference: +6
- Atlético Madrid, 16 points, goal difference: +4
- Atalanta Bergamo, 16 points, goal difference: +3
- Inter Milan, 15 points, goal difference: +7
- Newcastle United, 13 points, goal difference: +9
- Chelsea London, 13 points, goal difference: +5
- Juventus, 13 points, goal difference: +4
- Olympique Marseille, 12 points, goal difference: +1
- Dortmund, 11 points, goal difference: +3
- Napoli, 11 points, goal difference: -4
- Galatasaray, 10 points, goal difference: -2
- Qarabag, 10 points, goal difference: -5
- Monaco, 10 points, goal difference: -6
- PSV Eindhoven, 9 points, goal difference: +4
- Bayer Leverkusen, 9 points, goal difference: -5
- Olympiakos, 9 points, goal difference: -5
- Bilbao, 8 points, goal difference: -5
- Copenhagen, 8 points, goal difference: -7
- Club Brugge, 7 points, goal difference: -6
- Paphos, 7 points, goal difference: -6
- Ajax Amsterdam, 7 points, goal difference: -12
- Bodö/Glimt, 6 points, goal difference: -3
- Benfica, 6 points, goal difference: -5
- Union Saint-Gilloise, 6 points, goal difference: -12
- Villarreal, 4 points, goal difference: -9
- Eintracht Frankfurt, 4 points, goal difference: -11
- Slavia Prague, 4 points, goal difference: -11
- Kairat Almaty, 1 point, goal difference: -17
Roman Kilchsperger's predictions for the final table
- Arsenal, 24 points, goal difference: +20
- Bayern, 19 points, goal difference: +13
- Real Madrid, 18 points, goal difference: +12
- Liverpool, 18 points, goal difference: +8
- Tottenham, 10 points, goal difference: +10
- PSG, 16 points, goal difference: +11
- Barcelona, 16 points, goal difference: +9
- Manchester City, 16 points, goal difference: +7
- Chelsea London, 16 points, goal difference: +7
- Atlético Madrid, 16 points, goal difference: +6
- Atalanta Bergamo, 16 points, goal difference: +3
- Sporting Lisbon, 14 points, goal difference: +5
- Newcastle United, 13 points, goal difference: +9
- Inter Milan, 13 points, goal difference: +6
- Dortmund, 12 points, goal difference: +4
- Juventus Turin, 12 points, goal difference: +3
- Olympique Marseille, 12 points, goal difference: +1
- Monaco, 12 points, goal difference: -5
- Galatasaray, 10 points, goal difference: -3
- Qarabag, 10 points, goal difference: -4
- PSV Eindhoven, 9 points, goal difference: +1
- Bilbao, 9 points, goal difference: -4
- Paphos, 9 points, goal difference: -4
- Bayer Leverkusen, 9 points, goal difference: -5
- Ajax Amsterdam, 9 points, goal difference: -11
- Olympiakos, 8 points, goal difference: -6
- Napoli, 8 points, goal difference: -6
- Copenhagen, 8 points, goal difference: -10
- Club Brugge, 7 points, goal difference: -6
- Bodé/Glimt, 6 points, goal difference: -5
- Benfica Lisbon, 6 points, goal difference: -5
- Union Saint-Gilloise, 6 points, goal difference: -12
- Villarreal, 4 points, goal difference: -9
- Eintracht Frankfurt, 4 points, goal difference: -11
- Slavia Prague, 3 points, goal difference: -13
- Kairat Almaty, 1 point, goal difference: -16