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Football World Cup 2026 In the cinema or on the bench - the best public viewings in Switzerland

Sandro Zappella

9.6.2026

All Swiss group matches at the World Cup will kick off at 9 pm.
All Swiss group matches at the World Cup will kick off at 9 pm.
bild: KI

The World Cup kicks off in North America on Thursday evening. Once again this summer, many organizers are offering public viewings. blue News has an overview of where you can watch the matches.

09.06.2026, 23:09

Many of the public viewings will only show the Swiss games and games from the knockout phase onwards. For more information on the individual events, the organizers are linked.

Aargau

Aeschbachhalle AHA: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau

Musigburg: Bahnhofstrasse 50, 4663 Aarburg

Henry's Bar: Schlossbergplatz 4, 5400 Baden

Restaurant Bahnhof Muhen: Hauptstrasse 26, 5037 Muhen

Wyn's Pub Wynental: Mitteldorfstrasse 11, 5722 Gränichen

Werk7: Dörrmattweg 29, 5070 Frick

WMagazin 2026: Hauptstrasse, 4315 Zuzgen

Appenzell

Pub Appenzell: Bankgasse 8, 9050 Appenzell

Stau Public Viewing: Gaiserau 19, 9056 Gais

imTREFFPUNKT & Amadeus Bar: Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau

Basel-Land

Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil

Sandoase Arena: Hegenheimermattweg 130, 4123 Allschwil

Swiss Mega Park: Bächliackerstrasse 8, 4402 Frenkendorf

Elefantehuus: Mühlemattstrasse 4, 4410 Liestal

Birtel Fahrbar: Frankfurt-Strasse 21, 4142 Münchenstein

Bredella Village: Wasenstrasse 10, 4133 Pratteln

Basel-Stadt

Didi Offensiv: Erasmusplatz 12, 4057 Basel

1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel

Viertel Dach: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel

Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basel

Bar du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel

Bern

Grosse Schanze Summer Beach: Parkterrasse, 3012 Bern

bar 99: Moserstrasse 20, 3014 Bern

Stellwerk: Parkterrasse 16, 3012 Bern

GOAL- Die Berner Fussball Bar: Junkerngasse 1, 3011 Bern

Schlawiner: Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld

Joker's Pub & Sportsbar: Bettenhausenstrasse 2, 3360 Herzogenbuchse

Fernweh Badi Langnau: Schützenweg 253, 3550 Langnau

Seemätteli: Mühlerunsweg, 2560 Nidau

Fribourg

Woodball Arena: Le Buro, Rue de la Sionge 29, 1630 Bulle

Grisons

blue Cinema: Sommeraustrasse 7, 7000 Chur

Hotel Kurhaus Lenzerheide: Voa Principala 40, 7078

Lenzerheide/LaiRockresort Lounge: Rocks Resort, 7032 Laax Murschetg

Jura

Fanzone Jura: Patinoire de Delémont, Rue de la Jeunesse 10, 2500 Delémont

La Plage: Rue Emile-Boéchat 71, 2800 Delémont

Liechtenstein

WM-Meile Vaduz: Town Hall Square in the Städtle, FL-9490 Vaduz

Lucerne

Badi Baldegg: Seebadstrasse, 6283 Baldegg

Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Lucerne

LUZ Seebistro: Schifflandungsbrücke, 6002 Lucerne

Crazy Cactus: Baselstrasse 24, 6003 Lucerne

Minigolf Lido Public Viewing: Lidostrasse, 6006 Lucerne

Anfield Pub: Seehofstrasse 7, 6004 Lucerne

Schüür Concert Hall: Tribschenstrasse 1, 6005 Lucerne

Ufschötti: Ufschötti, 6005 Lucerne

Sursee lido: Merkurstrasse 20, 6210 Sursee

Neuchâtel

Fanzone du Mini: Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel

Obwalden

Hirschen Sarnen: Seestrasse 1, 6060 Sarnen

Schaffhausen

Heini's WM-Garten: Moserstrasse, 8200 Schaffhausen

Rhy-Arena: Salzstadel-Area, 8200 Schaffhausen

Schwyz

World Cup 2026 Public Viewing: Auslandschweizerplatz, Föhnhafen 1, 6440 Brunnen

Cult World Cup: Kult-Turm, Franzosenstrasse 72, 6423 Seewen

Gaswerk event bar: Bahnhofstrasse 180 B, 6423 Seewen

Solothurn

Beach Style: Dornacherplatz, 4500 Solothurn

Cultural space in Uferbau and Solheure: Solheure Bar Restaurant Lounge, Ritterquai 10, 4500 Solothurn

St. Gallen

Cinedome St. Gallen: Bildstrasse 1, 9030 Abtwil SG

D'Gass: Metzgergasse, 9470 Buchs

Affekt: Brühlgasse 21, 9000 St. Gallen

Waaghaus Arena: Marktplatz am Bohl, 9000 St.Gallen

BBC Gossau: Goods shed, Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau

Gonzen-Kick: Bahnhofplatz, Sargans

Soccer hut Oberbüren: Niederbürerstrasse, 9245, Oberbüren

Ticino

Public Viewing Lugano: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano

Parco Urbano: Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona

Thurgau

Peggy's: Metzgerstrasse 1, 8500 Frauenfeld

Dreiegg: Metzgerstrasse 4, 8500 Frauenfeld

Bodensee-Arena: Seestrasse 11b, 8280 Kreuzlingen

Vaud

Fan Arena 2026: Route de l'Etraz 8, 1267 Vich

Aigle fan zone: Avenue des Glariers, 1860 Aigle

Autonova fan zone: Impasse des Cerisiers 27, 1585 Bellerive

Vevey fan zone: Jardin du Rivage, Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey

Valais

Public Viewing Fiesch: Nellenboden near the Hôtel du Glacier, 3984 Fiesch

Fanzone Fully: Rue de Prévent 7, 1926 Fully

Public Viewing Naters: Belalpstrasse 24, 3904 Naters

World Cup Public Viewing: Obere Dorfstrasse 2, 3906 Saas-Grund

Jugi Zermatt: Obere Matten, Zermatt

Restaurant Ribis & Stibis: Kantonsstrasse 171, 3929 Täsch

Train

Braui Markt Ennetsee: Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg

Freiruum: Aabachstrasse 16, 6300 Zug

Zurich

World Cup public viewing at aff: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis

Caverno Bülach: Feldstrasse 86, 8180 Bülach

Old school: Alte Landstrasse 26, 8810 Horgen

Schinzenhof Piazza: Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen

Silo Bar: Kemptpark 2, 8310 Kemptthal

Seeanlage Meilen: Seestrasse, 8706 Meilen

Chesselhuus: Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon

Böllebar: Zwischenbächen parking lot near the Spitzacker center, 8902 Urdorf

Maxx Winterthur: Zürcherstrasse 1+3, 8400 Winterthur

Alte Kaserne Winterthur: Technikumstrasse 8, Winterthur

Winti-Arena: Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur

Turmareal Pop-Up: Theaterstrasse 18, 8400 Winterthur

Football factory: Vitus Areal Töss, 8406 Winterthur

Abaton Zurich: Heinrichstrasse 269, 8005 Zurich

Zum glatten Köbi: Kochstrasse 2, 8004 Zurich

Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zurich

Maag Halle Public Viewing: Hardstrasse 219, 8005 Zurich

Fusio: Max-Bill-Platz 15, 8050 Zurich

Sihlcity Summer Garden: Kalanderplatz 1, 8045 Zurich

Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zurich

Café Europa: Lagerstrasse 22, 8004 Zurich

Exil: Hardstrasse 245, 8005 Zurich

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