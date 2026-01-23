All Swiss group matches at the World Cup will kick off at 9 pm.
bild: KI
The World Cup kicks off in North America on Thursday evening. Once again this summer, many organizers are offering public viewings. blue News has an overview of where you can watch the matches.
Many of the public viewings will only show the Swiss games and games from the knockout phase onwards. For more information on the individual events, the organizers are linked.
Aeschbachhalle AHA: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau
Musigburg: Bahnhofstrasse 50, 4663 Aarburg
Henry's Bar: Schlossbergplatz 4, 5400 Baden
Restaurant Bahnhof Muhen: Hauptstrasse 26, 5037 Muhen
Wyn's Pub Wynental: Mitteldorfstrasse 11, 5722 Gränichen
Werk7: Dörrmattweg 29, 5070 Frick
WMagazin 2026: Hauptstrasse, 4315 Zuzgen
Pub Appenzell: Bankgasse 8, 9050 Appenzell
Stau Public Viewing: Gaiserau 19, 9056 Gais
imTREFFPUNKT & Amadeus Bar: Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau
Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil
Sandoase Arena: Hegenheimermattweg 130, 4123 Allschwil
Swiss Mega Park: Bächliackerstrasse 8, 4402 Frenkendorf
Elefantehuus: Mühlemattstrasse 4, 4410 Liestal
Birtel Fahrbar: Frankfurt-Strasse 21, 4142 Münchenstein
Bredella Village: Wasenstrasse 10, 4133 Pratteln
Didi Offensiv: Erasmusplatz 12, 4057 Basel
1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel
Viertel Dach: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel
Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basel
Bar du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel
Grosse Schanze Summer Beach: Parkterrasse, 3012 Bern
bar 99: Moserstrasse 20, 3014 Bern
Stellwerk: Parkterrasse 16, 3012 Bern
GOAL- Die Berner Fussball Bar: Junkerngasse 1, 3011 Bern
Schlawiner: Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld
Joker's Pub & Sportsbar: Bettenhausenstrasse 2, 3360 Herzogenbuchse
Fernweh Badi Langnau: Schützenweg 253, 3550 Langnau
Seemätteli: Mühlerunsweg, 2560 Nidau
Woodball Arena: Le Buro, Rue de la Sionge 29, 1630 Bulle
blue Cinema: Sommeraustrasse 7, 7000 Chur
Hotel Kurhaus Lenzerheide: Voa Principala 40, 7078
Lenzerheide/LaiRockresort Lounge: Rocks Resort, 7032 Laax Murschetg
Fanzone Jura: Patinoire de Delémont, Rue de la Jeunesse 10, 2500 Delémont
La Plage: Rue Emile-Boéchat 71, 2800 Delémont
WM-Meile Vaduz: Town Hall Square in the Städtle, FL-9490 Vaduz
Badi Baldegg: Seebadstrasse, 6283 Baldegg
Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Lucerne
LUZ Seebistro: Schifflandungsbrücke, 6002 Lucerne
Crazy Cactus: Baselstrasse 24, 6003 Lucerne
Minigolf Lido Public Viewing: Lidostrasse, 6006 Lucerne
Anfield Pub: Seehofstrasse 7, 6004 Lucerne
Schüür Concert Hall: Tribschenstrasse 1, 6005 Lucerne
Ufschötti: Ufschötti, 6005 Lucerne
Sursee lido: Merkurstrasse 20, 6210 Sursee
Fanzone du Mini: Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel
Hirschen Sarnen: Seestrasse 1, 6060 Sarnen
Heini's WM-Garten: Moserstrasse, 8200 Schaffhausen
Rhy-Arena: Salzstadel-Area, 8200 Schaffhausen
World Cup 2026 Public Viewing: Auslandschweizerplatz, Föhnhafen 1, 6440 Brunnen
Cult World Cup: Kult-Turm, Franzosenstrasse 72, 6423 Seewen
Gaswerk event bar: Bahnhofstrasse 180 B, 6423 Seewen
Beach Style: Dornacherplatz, 4500 Solothurn
Cultural space in Uferbau and Solheure: Solheure Bar Restaurant Lounge, Ritterquai 10, 4500 Solothurn
Cinedome St. Gallen: Bildstrasse 1, 9030 Abtwil SG
D'Gass: Metzgergasse, 9470 Buchs
Affekt: Brühlgasse 21, 9000 St. Gallen
Waaghaus Arena: Marktplatz am Bohl, 9000 St.Gallen
BBC Gossau: Goods shed, Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau
Gonzen-Kick: Bahnhofplatz, Sargans
Soccer hut Oberbüren: Niederbürerstrasse, 9245, Oberbüren
Public Viewing Lugano: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano
Parco Urbano: Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona
Peggy's: Metzgerstrasse 1, 8500 Frauenfeld
Dreiegg: Metzgerstrasse 4, 8500 Frauenfeld
Bodensee-Arena: Seestrasse 11b, 8280 Kreuzlingen
Fan Arena 2026: Route de l'Etraz 8, 1267 Vich
Aigle fan zone: Avenue des Glariers, 1860 Aigle
Autonova fan zone: Impasse des Cerisiers 27, 1585 Bellerive
Vevey fan zone: Jardin du Rivage, Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey
Public Viewing Fiesch: Nellenboden near the Hôtel du Glacier, 3984 Fiesch
Fanzone Fully: Rue de Prévent 7, 1926 Fully
Public Viewing Naters: Belalpstrasse 24, 3904 Naters
World Cup Public Viewing: Obere Dorfstrasse 2, 3906 Saas-Grund
Jugi Zermatt: Obere Matten, Zermatt
Restaurant Ribis & Stibis: Kantonsstrasse 171, 3929 Täsch
Braui Markt Ennetsee: Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg
Freiruum: Aabachstrasse 16, 6300 Zug
World Cup public viewing at aff: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis
Caverno Bülach: Feldstrasse 86, 8180 Bülach
Old school: Alte Landstrasse 26, 8810 Horgen
Schinzenhof Piazza: Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen
Silo Bar: Kemptpark 2, 8310 Kemptthal
Seeanlage Meilen: Seestrasse, 8706 Meilen
Chesselhuus: Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon
Böllebar: Zwischenbächen parking lot near the Spitzacker center, 8902 Urdorf
Maxx Winterthur: Zürcherstrasse 1+3, 8400 Winterthur
Alte Kaserne Winterthur: Technikumstrasse 8, Winterthur
Winti-Arena: Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur
Turmareal Pop-Up: Theaterstrasse 18, 8400 Winterthur
Football factory: Vitus Areal Töss, 8406 Winterthur
Abaton Zurich: Heinrichstrasse 269, 8005 Zurich
Zum glatten Köbi: Kochstrasse 2, 8004 Zurich
Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zurich
Maag Halle Public Viewing: Hardstrasse 219, 8005 Zurich
Fusio: Max-Bill-Platz 15, 8050 Zurich
Sihlcity Summer Garden: Kalanderplatz 1, 8045 Zurich
Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zurich
Café Europa: Lagerstrasse 22, 8004 Zurich
Exil: Hardstrasse 245, 8005 Zurich