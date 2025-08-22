  1. Residential Customers
Transfer Jakub Kadak moves from Lucerne to Prague

SDA

22.8.2025 - 14:09

Jakub Kadak leaves FC Luzern and joins Dukla Prague
Keystone

Jakub Kadak is leaving FC Luzern.

Keystone-SDA

22.08.2025, 14:09

22.08.2025, 14:23

The 24-year-old midfielder is moving to Dukla Prague. The Slovakian played for the Central Swiss club for three years.

