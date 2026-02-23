  1. Residential Customers
Fans criticize FCB coach "Lichtsteiner's handwriting is clearly visible - this is how a relegation candidate plays"

Syl Battistuzzi

23.2.2026

FC Basel conceded their fifth defeat under Stephan Lichtsteiner in the 4-2 defeat in Lucerne in their seventh game in all competitions. FCB fans are already losing patience with the new coach on X.

23.02.2026, 20:37

23.02.2026, 20:39

Video highlights. Ecstasy in the Swissporarena: Late Luzern treble sends FCB to the boards

Video highlightsEcstasy in the Swissporarena: Late Luzern treble sends FCB to the boards

Premier League in the ticker. Can ManUtd continue their good form against Everton?

Premier League in the tickerCan ManUtd continue their good form against Everton?

Mercenary check. Jashari in and out ++ Sow and Akanji in scoring mood ++ Zakaria and Co. stop the leaders

Mercenary checkJashari in and out ++ Sow and Akanji in scoring mood ++ Zakaria and Co. stop the leaders

Spit in opponent's face?. SFL opens proceedings against Xamax professional Salim Ben Seghir

Spit in opponent's face?SFL opens proceedings against Xamax professional Salim Ben Seghir