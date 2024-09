Sinan Karweina injured his thigh on Sunday Keystone

FC Luzern have announced that the third-placed team in the Super League will no longer be able to count on striker Sinan Karweina this year.

SDA

The 25-year-old German suffered a muscle tear in his thigh on Sunday in the away game against FC Zurich. Karweina moved from Klagenfurt to Central Switzerland this season and scored one goal and provided two assists in the six championship games.

Extrem bittere News… Sinan Karweina fällt mit einer Muskelverletzung aus und wird dem FC Luzern bis Ende des Jahres nicht zur Verfügung stehen.



Alles Gute auf deinem Weg zurück! 💪 Wir freuen uns alle schon jetzt auf deine Rückkehr Sinan 💙🤍



Medienmitteilung:… pic.twitter.com/DAr3Oeemsm — FC Luzern (@FCL_1901) September 3, 2024

Videos from the department

SDA