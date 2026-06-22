Reactions to X
“Messi moves like a CEO” ++ “This guy isn’t human”
Lionel Messi led Argentina to victory against Austria.
KEYSTONE
Lionel Messi needed a few attempts to set the new World Cup record—including a missed penalty kick. But then the superstar shone against Austria. On X, soccer fans are paying tribute to the Argentine.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
Messi broke all these records today:
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
“Argentina is actually the experiment: What if we’d given Lionel Messi to Atlético Madrid?”
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
“Lionel Messi retired from the national team in 2016 after losing three consecutive finals. A national campaign led to his return in 2018. And now he has a World Cup title, two Copa América titles, and is the all-time leading World Cup scorer. What a story.”
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
“There hasn’t been anyone like him since Pelé. He might just be the best there’s ever been.”
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
“Messi accounts for 24 percent of all World Cup goals ever scored by players aged 35 or older.”
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
“The real debate: Messi vs. Messi”
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
“Messi is doing whatever he wants in this World Cup. Five goals in two games. Now the all-time leading World Cup scorer—simply incredible!”
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
“Over the entire match, Messi ran just 8 kilometers and scored two goals. He’s at a point in his career where he moves like the CEO of a company. Minimal effort for maximum return.”
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
“It was only a matter of time. World Cup goal number 17 for the incredible Lionel Messi”
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
“It’s the Messi vs. Mbappé show all over again. And it seems as though Messi has finally left Ronaldo behind.”
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.
External Content
This content comes from external providers such as YouTube, TikTok, or Facebook. Please enable "Swisscom advertising on third-party platforms" to view this content.