57 days after the scandalous Africa Cup final, Morocco have surprisingly been awarded victory by the Court of Appeal of the Confederation of African Football (CAF) despite their sporting defeat against Senegal.
Hätte noch ein Anliegen an die Uefa. pic.twitter.com/bPD6KybXEj— Lea Meister (@meister_lea) March 18, 2026
Frank, I think it's time we appeal https://t.co/fnFZUwVuwb pic.twitter.com/IopNZ6Jh1d— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) March 17, 2026
How Morocco won the AFCON 2025pic.twitter.com/Koy7ijGFOX— Troll Football (@TrollFootball) March 17, 2026
Die längste Nachspielzeit der Fussballgeschichte— Fatal Error @fatalerrorrr.bsky.social (@_fatalerror_) March 17, 2026
Wenn wir jetzt schon dabei sind fordere ich den WM Titel 1966 ein! pic.twitter.com/AyPVJPV0W3— Jan (@janbvb17) March 17, 2026
🚨🚨 HIGUAIN GOAL VS GERMANY IN THE 2014 WC FINAL HAS BEEN ALLOWED AFTER REVIEW— Ball Zone (@TheBallZoneX) March 17, 2026
ARGENTINA ARE 2014 WC CHAMPIONS pic.twitter.com/eVTAd4cq2L
https://t.co/UaXDlhqPhA pic.twitter.com/uQwjb5Ub9c— LuigiWrestling (@LuigiWrestling) March 17, 2026
die afrikaner haben das unmögliche möglich gemacht— durchfall in gang 5 (@kugelfoermiger) March 17, 2026
Jamais vu 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zC4d5TF6C2— N G U R I 🇸🇳 (@Nguri__) March 17, 2026
🚨 🚨— Tamale (@256Rootyherman) March 17, 2026
Brahim Diaz becomes the first African player to unmiss a penalty pic.twitter.com/CLtk9wiHS3
Korruption durchgespielt https://t.co/wSzgYl3B4V— Lord Fusseck |★★★★★★★★★★| (@lordfusseck1904) March 17, 2026
Reckon we’ve missed the boat on this or what? https://t.co/1VZfliLC5p pic.twitter.com/8gIDL1gfeF— SP (@sspencerukk) March 17, 2026
CAF just robbed Senegal. 😭— Erimus (@HeDontMakeNoise) March 17, 2026
wth??! pic.twitter.com/FjMC3Njrqt
Wer die meisten Handtücher klaut kriegt die Trophäe— 🇵🇸 #RieraRedemption (@1kkenan1) March 18, 2026
var eingriff in der 83520. minute der nachspielzeit https://t.co/i1bMOsBtvJ— Pugi (@Pugatto) March 17, 2026
Me in a pub quiz in 10 years time when I put Senegal as 2026 AFCON winners and they don’t give me the point https://t.co/XzsodQtnnQ pic.twitter.com/POqkdOjpUD— T G J (@thatguysjokes) March 17, 2026
🚨🚨 BRAHIM DIAZ BECOMES THE FIRST PLAYER EVER TO WIN 2 GAMES IN ONE NIGHT 😭😭😭🙏 pic.twitter.com/evjvFjc7oB— fan (@NoodleHairCR7) March 17, 2026
wie macht man das jetzt wenn man nachträglich zum afrika cup sieger erklärt wird fährt man dann noch mal los etwas radau machen oder lieber bettchen— disco tosic (@disco_tosic) March 17, 2026
Wait I just remembered I had a bet on Morocco to win AFCON pic.twitter.com/LJfPsvI08p— ben (@bennufc_18) March 18, 2026
Le temps additionnel de la finale de la CAN pic.twitter.com/RSQvLB7q2S— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) March 17, 2026
Marokko ist der Junge, der bei einem harten Zweikampf den Ball in die Hand nimmt, nach Hause geht und sich bei seiner Mami beschwert.— Doktortitel am grünen Tisch (@K1ngYeboah) March 17, 2026
2025 AFCON Finalpic.twitter.com/UgBzNBfM3L— Troll Football (@TrollFootball) March 17, 2026
Stellt euch vor ihr tätowiert euch den AFCON Cup, nur um am Ende den Titel aberkannt zu bekommen 😭😭— REKORDMEISTER (@FcBayern0017) March 17, 2026
just had Morocco come in and collect Senegal’s order— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) March 18, 2026