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Reactions to the Africa Cup decision "The longest stoppage time in football history"

Syl Battistuzzi

18.3.2026

57 days after the scandalous Africa Cup final, Morocco have surprisingly been awarded victory by the Court of Appeal of the Confederation of African Football (CAF) despite their sporting defeat against Senegal.

18.03.2026, 13:59

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