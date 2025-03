Zeki Amdouni and Simon Sohm are not moving into the Hotel Conrad Algarve - and will not be replaced for the test matches over the next few days. Picture: Keystone

National coach Murat Yakin has to take note of two absentees on the first day of the Swiss national team's gathering in Faro: Zeki Amdouni and Simon Sohm will not be traveling to Portugal.

Keystone-SDA SDA

The Benfica Lisbon striker and the Parma midfielder are suffering from muscular problems and will not be replaced.

Murat Yakin can still call on a wide squad of 24 players for the friendlies against Northern Ireland in Belfast on Friday and against Luxembourg in St. Gallen four days later.

ℹ️ Zeki Amdouni und Simon Sohm fallen verletzungsbedingt aus. Beide können wegen muskulären Beschwerden nicht am Zusammenzug teilnehmen. Stand jetzt werden keine weitere Spieler nachnominiert. Das Kader besteht somit aus 24 Spieler.



Zeki Amdouni et Simon Sohm sont absents pour… — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 17, 2025

