Referee Expert Explains
These are the most important rule changes in the Super League
Schiri-Experte Alain Bieri klärt auf: Das sind die wichtigsten Regeländerungen in der Super League
The new Super League season has kicked off and brings with it a number of rule changes. Referee expert Alain Bieri explains the most important changes in the blue Sport Studio.
Redaktion blue Sport
Today at 18:05•Today at 18:40
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