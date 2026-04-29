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Reactions to #PSGFCB "This has to be the best game of football ever"

Syl Battistuzzi

29.4.2026

What a monumental Champions League match: FC Bayern are on the brink of being knocked out by defending champions Paris Saint-Germain - and come back from 2:5 down to win 4:5. Football fans rave about the game on X.

29.04.2026, 13:44

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