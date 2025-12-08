  1. Residential Customers
"Don't know if it's a good fit" Urs Fischer new Mainz coach - not all fans are enthusiastic

Jan Arnet

8.12.2025

Urs Fischer is to save Mainz from relegation.
Keystone

Urs Fischer is returning to the Bundesliga as coach. The 59-year-old from Zurich succeeds the sacked Bo Henriksen at Mainz. Not all Mainz fans like it. Here are the reactions to X.

08.12.2025, 10:30

08.12.2025, 10:34

Fischer has been given a contract at Mainz until the summer of 2028, as the bottom club announced on Sunday. He has not been active in football since leaving Union Berlin on November 15, 2023.

It's fixed now. Urs Fischer becomes coach of Mainz 05

The reactions to X

