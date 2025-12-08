Urs Fischer is returning to the Bundesliga as coach. The 59-year-old from Zurich succeeds the sacked Bo Henriksen at Mainz. Not all Mainz fans like it. Here are the reactions to X.
Fischer has been given a contract at Mainz until the summer of 2028, as the bottom club announced on Sunday. He has not been active in football since leaving Union Berlin on November 15, 2023.
The reactions to X
Urs Fischer hat auf jeden Fall Aura, aber von Terror zu Terror Fußball weiß ich jetzt nicht— noah (@N0ahFSV) December 4, 2025
Kann Urs Fischer in Sachen Jugendförderung halt auch 0,0 einschätzen— Jonas (@JelloJunkie05) December 7, 2025
Och neeee, Urs Fischer😭— justin¹⁶🇲🇨 | AbstiegSZN (@velquix_05) December 7, 2025
Du ersetzt Svensson Terrorball mit Siewert Terrorball, diesen ersetzt du dann mit Henriksen Terrorball und jetzt ersetzt du Henriksen Terrorball mit Fischer Terrorball
Naja, schauen wir mal was wird
Geben wir dem neuen Trainer mal die Chance und da unten raus zu holen.— zuckerschnute⸆⸉❤️🔥 (@zckerschnute) December 7, 2025
Willkommen in Mainz, Urs Fischer
Marco Rose zieht den Kürzeren gegen Urs Fischer...— 《B》rodo (@Brodo_14) December 7, 2025
Soweit ist der deutsche Fußball schon gekommen.
Urs Fischer nach Mainz. Weiß nicht, ob das passt.— Markus (@WCWLion) December 7, 2025
Mainz wird mit Urs Fischer also keine 5 Spiele in der Rückrunde verlieren und am Ende Platz 9— Aaron (@Raizuk7) December 7, 2025
Wenn es immer nur am Trainer liegen würde...#Mainz05— Laienspieler 🙏 (@Laienspieler1) December 7, 2025
Urs Fischer soll es nun richten. Man darf gespannt sein. Ich habe da so meine Zweifel ob die Mission *Klassenerhalt* gelingt. Aktuell ist die Mannschaft nicht bundesligatauglich
Urs Fischer neuer Trainer bei @1FSVMainz05 ! Das passt! Alles Guete, Urs, Du schaffst das!— Daniel Schlatter (@Fulehung1950) December 7, 2025
Wenn Urs Fischer Union Berlin Ball spielen lässt, hab ich kein Bock.— Niclas (@gamertoaster05) December 4, 2025
Wenn Urs Fischer Basel Ball spielen lässt, hab ich Bock.
Leider befürchte ich das erstere
Sehe ich das richtig, dass Urs Fischer jetzt wieder Favorit ist? Ganzer Hype weg, sorry, aber ich sehe da dann wenig Licht am Ende des Tunnels #Mainz05— Luca (@BlacksnakeFifa) December 6, 2025
Ich bin und war kein Fan von "Urs Fischer Terrorfußball" bei Union, aber ehrlicherweise ist mir gerade die Art scheißegal, Hauptsache wir bleiben drin. Auf geht's Urs 😇❤️🤍#Mainz05 https://t.co/kMvvPPva8l— Luk (@TheReal1ffs) December 7, 2025
Ich bin gespannt, wie variabel Urs Fischer sein wird. Wir müssen diesen Kreislauf der Trainerentlassungen hinter uns bringen.— SuperDoik (@SuperDoik) December 7, 2025
Daher: VOLLE UNTERSTÜTZUNG für Urs Fischer bei seiner Aufgabe! Er hat in der Vergangenheit schon bewiesen, was er bewirken kann. Seid positiv!#Mainz05 https://t.co/pYExErjECP