Luca Betschart
1.1.2026
Whether it was Yann Sommer, Belinda Bencic or the skiing dream couple Mikaela Shiffrin and Aleksander Kilde - this is how the sports stars started the new year.
01.01.2026, 09:13
01.01.2026, 09:23
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Yann Sommer (@yannsommer)
Ein Beitrag geteilt von Yann Sommer (@yannsommer)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Belinda Bencic (@belindabencic)
Ein Beitrag geteilt von Belinda Bencic (@belindabencic)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Breel Donald Embolo (@breelembolo97)
Ein Beitrag geteilt von Breel Donald Embolo (@breelembolo97)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dan Ndoye 🦁 (@danndoye10)
Ein Beitrag geteilt von Dan Ndoye 🦁 (@danndoye10)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Roger Federer (@rogerfederer)
Ein Beitrag geteilt von Roger Federer (@rogerfederer)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cedric Itten (@cedricitten_13)
Ein Beitrag geteilt von Cedric Itten (@cedricitten_13)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Haris Tabaković (@_haristabakovic)
Ein Beitrag geteilt von Haris Tabaković (@_haristabakovic)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pascal Zuberbühler (@pascal.zuberbuehler)
Ein Beitrag geteilt von Pascal Zuberbühler (@pascal.zuberbuehler)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Chrigu Stucki (@chrigustuckioffiziell)
Ein Beitrag geteilt von Chrigu Stucki (@chrigustuckioffiziell)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MIKAELA SHIFFRIN ⛷💨 (@mikaelashiffrin)
Ein Beitrag geteilt von MIKAELA SHIFFRIN ⛷💨 (@mikaelashiffrin)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Petra Vlhova (@petravlhova13)
Ein Beitrag geteilt von Petra Vlhova (@petravlhova13)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jannik Sinner (@janniksin)
Ein Beitrag geteilt von Jannik Sinner (@janniksin)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Erling Braut Haaland (@erling)
Ein Beitrag geteilt von Erling Braut Haaland (@erling)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jamal Musiala (@jamalmusiala10)
Ein Beitrag geteilt von Jamal Musiala (@jamalmusiala10)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Robert Lewandowski (@_rl9)
Ein Beitrag geteilt von Robert Lewandowski (@_rl9)