  1. Residential Customers
  2. Business Customers
  3. About Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Phone book
EN
Weather
  1. blue News
  1. Entertainment
  1. Sport
Swisscom Services
  1. Phone Book
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Language
  1. English
  2. Deutsch
  3. Français
  4. Italiano

From Sommer to Bencic How the sports stars celebrated the start of the new year

Luca Betschart

1.1.2026

Whether it was Yann Sommer, Belinda Bencic or the skiing dream couple Mikaela Shiffrin and Aleksander Kilde - this is how the sports stars started the new year.

01.01.2026, 09:13

01.01.2026, 09:23

More from this section

Dreaming is allowed. These are the headlines we would like to see in the 2026 sports year

Dreaming is allowedThese are the headlines we would like to see in the 2026 sports year

Hischier's goal in the video. Swiss trio leads New Jersey Devils back to winning ways

Hischier's goal in the videoSwiss trio leads New Jersey Devils back to winning ways

U20 WORLD CHAMPIONSHIP. Switzerland secure 3rd place in group

U20 WORLD CHAMPIONSHIPSwitzerland secure 3rd place in group

Monster World Cup, Olympics, Formula 1. What's new in the 2026 sports year

Monster World Cup, Olympics, Formula 1What's new in the 2026 sports year

Garmisch-Partenkirchen. Swiss quartet qualified for New Year's ski jumping

Garmisch-PartenkirchenSwiss quartet qualified for New Year's ski jumping