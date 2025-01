On the podium again: Fanny Smith also finishes 2nd in the second race on the Reiteralm Keystone

Fanny Smith also climbs onto the podium in the second race at the Ski Cross World Cup on the Reiteralm. After finishing second on Thursday, the 32-year-old from Vaud also came second on Friday.

Smith was only narrowly beaten by the Canadian India Sherret.

It was Smith's 76th individual podium finish in the World Cup, her third this season. She had already finished in 2nd place at the season opener in Val Thorens in mid-December.

