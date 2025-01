Marco Odermatt (left) wins the Val Gardena/Gröden downhill ahead of Franjo von Allmen. Picture: Keystone

14 races, 15 podium places: The Swiss men have really delivered in the ski season so far. Only at the season opener in Sölden and in the slalom in Gurgl is there no Swiss on the podium.

Patrick Lämmle

Podium places by country Switzerland: 15

Norway: 11

France and Austria: 4

Slovenia and USA: 2

Sweden, Brazil, Italy, Canada: 1 Show more

All previous races at a glance

Sölden - Giant Slalom (October 27, 2024) Alexander Steen Olsen (NOR)

Henrik Kristoffersen (NOR)

Atle Lie McGrath (NOR) Show more

Levi - Slalom (November 17, 2024) Clément Noël (FRA)

Henrik Kristoffersen (NOR)

🇨🇭 Loïc Meillard (SUI) Show more

Gurgl - Slalom (November 24, 2024) Clément Noël (FRA)

Kristoffer Jakobsen (SWE)

Atle Lie McGrath (NOR) Show more

Beaver Creek - Downhill (December 6, 2024) 🇨🇭 Justin Murisier (SUI)

🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

Miha Hrobat (SLO) Show more

Beaver Creek - Super-G (December 7, 2024) 🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

Cyprien Sarrazin (FRA)

Lukas Feurstein (AUT) Show more

Beaver Creek - Giant Slalom (December 8, 2024) 🇨🇭 Thomas Tumler (SUI)

Lucas Pinheiro Braathen (BRA)

Zan Kranjec (SLO) Show more

Val-d'Isère - Giant Slalom (December 14, 2024) 🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

Patrick Feurstein (AUT)

Stefan Brennsteiner (AUT) Show more

Val-d'Isère - Slalom (December 15, 2024) Henrik Kristoffersen (NOR)

Atle Lie McGrath (NOR)

🇨🇭 Loïc Meillard (SUI) Show more

Val Gardena/Gröden - Super-G (December 20, 2024) Mattia Casse (ITA)

Jared Goldberg (USA)

🇨🇭 Marco Odermatt (SUI) Show more

Val Gardena/Gröden - Downhill (December 21, 2024) 🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

🇨🇭 Franjo von Allmen (SUI)

Ryan Cochran-Siegle (USA) Show more

Alta Badia - Giant Slalom (December 22, 2024) 🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

Leo Anguenot (FRA)

Alexander Steen Olsen (NOR) Show more

Alta Badia - Slalom (December 23, 2024) Timon Haugan (NOR)

🇨🇭 Loïc Meillard (SUI)

Atle Lie McGrath (NOR) Show more

Bormio - Downhill (December 28, 2024) 🇨🇭 Alexis Monney (SUI)

🇨🇭 Franjo von Allmen (SUI)

Cameron Alexander (CAN) Show more

Bormio - Super-G (December 29, 2024) Fredrik Möller (NOR)

Vincent Kriechmayr (AUT)

🇨🇭 Alexis Monney (SUI) Show more