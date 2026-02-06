The starting signal for the 2026 Olympic Games has been given! We'll keep you up to date with the most important events and results in our daily ticker.
The most important competitions, races and decisions of the day
- 12.56 pm: Short track, mixed relay 🥇 Italy
- 13.09: Cross-country skiing, classic sprint, men 🥇 Kläbo
- 13:21: Cross-country skiing, classic sprint, women 🥇 Svahn
- 1.28 pm: Ski freestyle, slopestyle men 🥇 Ruud
- 1.30 pm: Biathlon, men's individual, 20 km 🥇 Botn
- 14.00: Alpine skiing, women's team combination 🥇 Austria
- 18.05: Curling, mixed final 🥇 Sweden
- 18.41 hrs: Luge, single-seater women 🥇 Julia Taubitz
- 20.05: Ski jumping, normal hill, mixed team 🥇 Slovenia
The medal winners from February 10
Ski jumping, normal hill, mixed team:
Gold: Slovenia (Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc)
Silver: Norway (Anna Odine Strøm, Eirin Maria Kvandal, Kristoffer Eriksen Sundal, Marius Lindvik)
Bronze: Japan (Nozomi Maruyama, Sara Takanashi, Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido)
Curling mixed
Gold: Sweden (Isabella Wrana and Rasmus Wrana)
Silver: USA (Cory Thiesse and Korey Dropkin)
Bronze: Italy (Stefania Constantini and Amos Mosaner)
Luge, single-seater women
Gold: Julia Taubitz (Germany)
Silver: Elina Bota (Latvia)
Bronze: Ashley Farquharson (USA)
Short track, mixed relay
Gold: Italy
Silver: Canada
Bronze: Belgium
Cross-country skiing, classic sprint, men
Gold: Johannes Kläbo (Nor)
Silver: Ben Ogden (USA)
Bronze: Oskar Vike (NOR)
Cross-country skiing, classic sprint, women
Gold: Linn Svahn (SWE)
Silver: Jonna Sundling (SWE)
Bronze: Maja Dahlqvist (SWE)
Freestyle skiing, slopestyle men
Gold: Birk Ruud (NOR)
Silver: Alex Hall (USA)
Bronze: Luca Harrington (NZL)
Alpine Skiing, Team Combined Women
Gold: Austria (Katharina Huber and Arianne Rädler)
Silver: Germany (Kira Weidle-Winkelmann and Emma Aicher)
Bronze: USA (Jacqueline Wiles and Paula Moltzan)
Biathlon, individual men, 20 km
Gold: Johan-Olav Botn (NOR)
Silver: Eric Perrot (FRA)
Bronze: Sturla Holm Lägreid (NOR)
The most important Olympic news
