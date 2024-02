Une pluie de stars pour la couverture d’adieu du rédacteur en chef du British Vogue, Edward Enninful! Celui qui fut à la fois le premier homme et la première personne noire à diriger le magazine iconique s’en va en beauté.

British Vogue

Edward Enninful a annoncé qu'il quitterait son poste de rédacteur en chef du British Vogue en juin de l'année dernière.

Il a marqué la fin de son mandat au sein du magazine emblématique en réalisant la couverture du numéro de mars 2024 avec 40 célébrités. La couverture, réalisée par le célèbre photographe Steven Meisel, présente un grand nombre de « femmes légendaires», dont les top-modèles Kate Moss et Naomi Campbell, l'animatrice de talk-show Oprah Winfrey, les chanteuses Miley Cyrus et Dua Lipa, les actrices Jane Fonda et Selma Blair, l'ancienne Spice Girl Victoria Beckham et la joueuse de tennis Serena Williams, pour ne citer qu'elles.

Chacune des femmes figurant sur la couverture avait déjà fait l'objet d'une couverture sous le règne d'Edward Enninful en tant que rédacteur en chef.

« Voici donc ma 76e et dernière édition de Vogue, six ans et demi et 153 stars plus tard, dont les 40 femmes légendaires qui figurent sur cette couverture, a écrit Edward Enninful, 51 ans, dans sa lettre d'adieu à la rédaction. Ce fut une aventure extraordinaire et un honneur absolu.»

Edward Enninful a été nommé rédacteur en chef du British Vogue en 2017, devenant ainsi le premier homme et la première personne noire à occuper ce poste prestigieux. Son premier numéro, publié en décembre 2017, présentait le mannequin et activiste britannique Adwoa Aboah en couverture. Elle est aussi dans son dernier numéro.

En septembre dernier, il a été annoncé que la journaliste Chioma Nnadi, née à Londres, remplacerait Edward Enninful en tant que rédactrice en chef du magazine. Elle sera la première femme noire à diriger le magazine de mode. Edward Enninful continuera à travailler avec Condé Nast en tant que conseiller créatif et culturel mondial de Vogue.

Covermedia