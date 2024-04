6 ans après les accusations de plagiat, Gad Elmaleh fait son mea culpa

Six ans après les accusations de plagiat qui ont secoué le monde de l'humour français, Gad Elmaleh fait son mea culpa. Dans une interview à Télérama, l'humoriste admet avoir emprunté des passages de ses sketchs à des confrères américains, invoquant la «facilité» et non un manque d'inspiration.

blue News Marc Schaller

Dans une interview accordée à Télérama, l'acteur de 52 ans avoue: «J’aurais dû assumer qu’il m’était arrivé de prendre des vannes à des Américains». Il ajoute : «Pas parce que j'étais en panne d’inspiration – j'ai prouvé que j’en avais –, mais par facilité». «Comme ceux qui disent aux juges: Je pensais que ça ne se verrait pas.»

Gad Elmaleh, qui sera en tournée l'an prochain avec son futur spectacle intitulé «Lui-même», précise: «Nous étions plusieurs épinglés pour plagiat. Mais je suis le seul à avoir autant pris. Enfermé dans mon orgueil, je suis rentré dans le jeu, je me suis justifié. Je n’en dormais plus la nuit. Ce n’est pas l’accusation qui me faisait mal, mais la peur qu’on ne m'aime plus.»

Rappelez-vous: en 2019, le mystérieux CopyComic avait déclenché une onde de choc en comparant les sketches d'humoristes français, dont Gad Elmaleh, à ceux d'humoristes américains. À travers des vidéos diffusées sur YouTube, il avait mis en lumière des similitudes entre leurs sketches et ceux de stand-uppers américains plus anciens.

Pour se défendre, l'acteur avait opté pour une stratégie offensive. Niant les accusations, fustigeant les «haineux» des réseaux sociaux, il s'était lancé dans une vendetta contre CopyComic. Ce dernier l'a accusé de chercher par tous les moyens à découvrir son identité. L'humoriste a d'ailleurs réussi à faire retirer les vidéos compromettantes de X (ex-Twitter) par ses avocats, avant qu'elles n'y réapparaissent.