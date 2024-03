Aaron Taylor-Johnson a rendu hommage sur Instagram à sa femme réalisatrice de cinéma pour son anniversaire.

Le couple, qui s'est rencontré pour la première fois en 2008, a annoncé ses fiançailles en octobre 2009 et s'est marié en juin 2012. IMAGO/PA Images

Le 4 mars, l'acteur britannique de 33 ans a écrit dans une publication émouvante : « Joyeux anniversaire ma chère Sam Taylor-Johnson, Tu es une femme exceptionnelle, il n'y a vraiment personne que je connaisse tout à fait comme toi. »

« Tu es la mère la plus merveilleuse et attentionnée et un magnifique modèle pour nos quatre filles », a continué la star de Bullet Train. « Une épouse aimante et magnifique, tu es mon amour, mon âme sœur et je suis toujours émerveillé par toi. Tu es tellement cool. Je ne pourrais pas être plus fier et excité pour cette année à venir pour toi. »

Dans ce message admiratif, Aaron Taylor-Johnson a partagé un gros plan en noir et blanc de lui et sa femme avec leurs fronts collés. Le couple, qui s'est rencontré pour la première fois en 2008, sur le tournage du documentaire musical Nowhere Boy, a annoncé ses fiançailles en octobre 2009 et s'est marié en juin 2012. Ils ont deux filles ensemble, Romy Hero et Wylda Rose. Sam Taylor-Johnson a également deux filles, Jessie et Angelica, avec son ex-mari, le marchand d'art et galeriste Jay Jopling.

Aaron et Sam Taylor-Johnson ont travaillé ensemble sur plusieurs projets, notamment le film A Million Little Pieces (2018).