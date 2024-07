Il y a une semaine, 20 minutes révélait qu'une plainte avait été déposée par une journaliste d'origine marocaine contre Pierre-Jean Chalençon pour injures raciales. Excédé, celui qui officiait dans Affaire conclue aurait lâché: «Je t'en... Les Arabes seront toujours des Arabes, rentre chez toi sale poufiasse!» avant de mettre un coup dans le téléphone que la personne tenait pour filmer la scène. Face aux accusations, il est sorti du silence.

Le fan de Napoléon est persuadé de s'être fait piéger (archives).

Covermedia Marc Schaller

Le célèbre collectionneur a exercé son droit de réponse en répondant aux questions du journaliste Laurent Argelier. Selon lui, c'est l'invitée qui a ouvert les hostilités. « Elle a commencé à m'agresser », affirme-t-il.

« C'était la veille de mon anniversaire, j'avais plutôt envie de faire la fête et de m'amuser que de parler politique ou réseaux sociaux etc, et c'est vrai qu'au bout de trois heures je suis un peu sorti de mes gonds parce qu'elle m'a poussé à sortir de mes gonds. »

Et le sujet qui fâche, c'est la politique. « Quand toute la soirée, on essaie de parler politique, parler Rassemblement national, remettre le sujet de Jean-Marie Le Pen etc... J'avais l'impression que c'était un peu un coup monté qu'elle avait organisé sachant que monsieur Chalençon allait venir », raconte celui qui est proche du cofondateur du Front national, avec, entre autres, des anciens Waffen SS, et qui est devenu, depuis que sa fille, Marine Le Pen, a pris la suite, le Rassemblement national.

«Un arabe, comme un Français, c'est pas une insulte»

Car voilà, le fan de Napoléon est persuadé de s'être fait piéger. « Je connais même pas le nom de cette dame parce que c'est un peu compliqué à prononcer et je ne sais pas qui c'est, d'ailleurs c'est nobody, et donc elle a dû se dire y a Chalençon qui va venir, on va s'amuser on va essayer de faire un peu de buzz et de gagner voilà », ajoute-t-il.

D'ailleurs, l'homme de 54 ans réfute les propos rapportés par 20 minutes. « J'ai dû parler des arabes, mais un arabe, comme un Français, c'est pas une insulte, ça se saurait. » Et de s'enfoncer sans voir le mal : « C'est vrai qu'ils ont toujours tendance à trouver que tout ce qui les concerne sont des insultes, mais moi, pour moi c'est pas une insulte de dire un arabe. Eh oui, un arabe, un arabe c'est quoi, c'est un arabe, un Européen c'est un Européen. »

Pour le collectionneur, tout ceci se résume à une question de buzz : « C'est la grande vadrouille, c'est du délire absolu ». Face aux accusations selon lesquelles il l'aurait prise à la gorge, Pierre-Jean Chalençon réplique : « Je ne l'ai même pas touchée, j'ai jamais touché qui que ce soit d'ailleurs ».