Adriana Karembeu chérit sa relation avec Marc Lavoine

Adriana Karembeu protège sa romance avec Marc Lavoine, et pour cause. Après avoir manqué d'amour enfant, comme elle l'a confié au podcast Pause, elle n'en a jamais assez aujourd'hui!

C'est peu de dire que c'est l'amour fou entre Marc Lavoine et Adriana Karembeu.

Covermedia Covermedia

Et pour l'ancienne top-modèle, c'est un bonheur auquel elle tient par-dessus tout. « J'ai été longtemps pas aimée par un de mes parents. Quand on est enfant, c'est la seule chose qui peut te blesser profondément», a-t-elle confié au podcast Pause.

Alors, de l'amour, elle en a besoin, et, de son propre aveu, il lui en « faut vraiment beaucoup, encore aujourd'hui». Et d'ajouter: « Quand je l'ai, je le garde».

De fait, les critiques qu'a dû essuyer le couple pour ses démonstrations d'affection en public, elles leur passent au-dessus! « J'aime le moment quand je suis dans les bras de quelqu'un et je me dis: «Je n'aimerais pas être ailleurs»», confie encore Adriana Karembeu.

Des propos qui font écho à son chéri, qui avait présenté ses « excuses» sur le plateau d'En aparté à ceux offensé par leur amour au grand jour, tout en ajoutant qu'il ne pouvait pas « contenir son bonheur».

Et comme l'avait très bien expliqué au Figaro Marc Lavoine: « Embrasser une fille et être amoureux, c'est une provocation. L'amour est une provocation. Moi, je le montre et il faut le montrer. L'amour, c'est la résistance».