Albert II de Monaco et le sport, c'est une histoire d'amour ! Membre du Comité international olympique (CIO) et présent dans la tribune présidentielle en tant que chef d'Etat lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, c'est surtout en fan qu'Albert II assiste au plus grand nombre d'épreuves possible. Et souvent en famille.

Albert II avec sa nièce Alexandra, la plus jeune fille de la princesse Caroline. Imago

Ainsi a-t-il regardé avec une grande attention les épreuves d'athlétisme avec sa nièce Alexandra, la plus jeune fille de la princesse Caroline. Pour partager sa passion, le prince Albert est aussi parfois accompagné de son fils aîné, Alexandre Grimaldi, lui aussi très sportif.

Alexandre Grimaldi a fait une rare apparition aux JO. IMAGO/ABACAPRESS

L'ancien athlète qui a participé à cinq Jeux olympiques d'hiver n'allait pas laisser passer sa chance de venir voir de près comment les sportifs étaient accueillis à l'occasion des Jeux parisiens. Le souverain a donc rendu visite à la délégation monégasque installée au Village olympique. Six sportifs du Rocher sont présents à Paris dans les disciplines suivantes : aviron, athlétisme, judo, tennis de table et natation.

La délégation française n'étant pas installée très loin de la monégasque, le prince monégasque a fait un petit tour dans les locaux, dûment chapitré par des responsables officiels. Visiblement heureux, comme le montrent les photos de Monaco Matin, il en a profité, pour saluer le staff et les sportifs qu'il a croisés. La visite s'est terminée par un passage sur le fameux « RoofJack », les terrasses situées sur le toit des bâtiments de la délégation français. Nul doute que le prince de Monaco a goûté la vue panoramique à 360 degrés sur Paris !

Albert II de Monaco avec la princesse Charlène de Monaco et leurs enfants. IMAGO/Bestimage

Mais il n'y a pas que le sport dans la vie, surtout quand on a des responsabilités politiques. Le prince Albert II a donc également participé à un acte symbolique de solidarité et fraternité : il a signé le mur de la paix du Village olympique. Il succède ainsi à des membres de la délégation monégasque et à des athlètes de diverses nationalités et cultures, comme la nageuse américano-palestinienne Valérie Tarazi et le footballeur israélien Niv Yehoshua.