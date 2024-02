Alexandre Kominek était invité sur le plateau de Quelle époque !. Il a notamment évoqué son amoureuse, Florence Foresti.

Florence Foresti et Alexandre Kominek dans les gradins lors des Internationaux de France de tennis à Roland-Garros le 29 mai 2022 à Paris. IMAGO/ABACAPRESS

Le jeune humoriste, venu faire la promotion de son nouveau spectacle, Bâtard sensible, sur le plateau de «Quelle époque!», a évoqué sa relation avec la star.

Interrogé sur ce qu'il a « en lui » de Florence Foresti, il a répondu : «C'est ma meuf en fait. J'ai son amour», avant d'en dévoiler un peu plus.

«C'est une personne que j'ai rencontrée il y a trois ans et demi et qui est exceptionnelle, en termes de travail, de créativité, de rire, de générosité et de simplicité. C'est vraiment la personne la plus extraordinaire du monde», ajoute-t-il.

🗣️ Florence Foresti, en couple avec @KominekAlex, est "exceptionnelle, la personne la plus extraordinaire du monde" déclare tendrement ce dernier



📺 #QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame pic.twitter.com/Y1HZAsX4MD — Quelle Époque ! (@QuelleEpoqueOff) February 10, 2024

Des confidences touchantes qui, on en est sûr, n'auront pas manqué de faire plaisir à la principale intéressée. Le couple s'est rencontré en 2021, mais n'avait jamais officialisé sa relation. Néanmoins, ni Florence Foresti ni Alexandre Kominek ne s'en cachaient pas non plus, puisqu'ils avaient posé ensemble en 2022 à la 100e du spectacle de Vincent Dedienne, Un soir de gala, au théâtre Marigny.

Covermedia