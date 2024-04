Anne Parillaud: «Alain Delon abuse parfois trop de son pouvoir»

Anne Parillaud a fait quelques confidences sur son ex-compagnon, Alain Delon, alors qu’elle était invitée sur France 2, dans l'émission 20H30 le dimanche. La comédienne y pointe ses « failles» et son abus de « pouvoir».

Anne Parillaud considère Alain Delon, de 20 ans plus vieux qu'elle, un peu comme son mentor. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia

Alors qu’elle était invitée de Laurent Delahousse dans l'émission 20H30 le dimanche, diffusée sur France 2 ce 7 avril, l’actrice qui fut la compagne de l’interprète du Samouraï pendant trois ans, a répondu à des questions sur l’acteur.

« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge!» écrivait Voltaire. Eh bien, Alain Delon qui, à la différence du philosophe français ne finira pas ses jours en Suisse, peut méditer cet aphorisme. Après sa famille qui s’étripe autour de lui, son ex dame de compagnie Hiromi qui l’aurait escroquée, voilà qu’une de ses ex-compagnes commente de son vivant sa vie privée, notamment la vie de ses parents et ses relations avec ses trois enfants, Anthony, Alain-Fabien et Anouchka.

Mettant en valeur « l’exigence» qui caractérise l’homme et le comédien, Anne Parillaud a appuyé sur le côté « assez tyrannique» de l’acteur, chez qui elle a vu « une vraie violence». Revenant sur l’enfance de la star, son ex-compagne a confié un des points faibles de celui qui a produit et joué M. Klein. « Son plus grand regret est de n'avoir jamais vu son père et sa mère ensemble… Ça dit tout», a-t-elle asséné à l’animateur à propos de celui qu’elle qualifie « d’un des plus grands des acteurs», ajoutant: « C'est un être avec des failles énormes, un manque énorme».

Anne Parillaud avait rencontré Alain Delon sur le tournage de «Pour la peau d'un flic» en 1981. imago/United Archives

Sa famille, «sûrement pas celle qu'il aurait souhaitée»

Après cette indiscrétion, Anne Parillaud a donné son avis sur les problèmes familiaux de celui qu'elle a rencontré sur le tournage de Pour un flic, en 1983, et qu'elle considère, avec leur plus de 20 années d'écart, comme un peu son mentor. « Et puis il y a aussi la famille qu'il a créée qui n'est sûrement pas celle qu'il aurait souhaitée», estime celle qui a partagé la vie d’Alain Delon pendant trois ans.

« On peut se poser la question des responsabilités quand des enfants ne sont pas tout à fait à leur place. En général c'est aussi de la faute des gens qui nous élèvent. Peut-être qu'Alain, avec son tyrannisme (sic) et son exigence, peut-être qu'il est trop dur et qu'il abuse parfois trop de son pouvoir», a expliqué Anne Parillaud, qui a raconté, de son côté, dans son roman Les Abusés (2021), les abus qu’elle et ses sœurs ont subis dans leur enfance.

