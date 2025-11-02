Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans

Cela fait vingt ans que la fille d'Anthony Hopkins a coupé les ponts avec lui. L'acteur oscarisé a confié au New York Times qu'il avait accepté cette situation.

Anthony Hopkins pourra sembler froid pour certains, mais l'acteur est catégorique en ce qui concerne sa fille unique qui a coupé les ponts avec lui il y a vingt ans et qu'il n'a pas vue depuis: «Passe à autre chose».

L'acteur du Silence des agneaux a confié avoir envoyé, par l'intermédiaire de sa troisième épouse, Stella Arroyave, une invitation à Abigail, née en 1968 de son mariage avec sa première femme, Petronella Barker.

«Ma femme, Stella, a envoyé une invitation à venir nous voir. Pas un mot de réponse», a-t-il déclaré au New York Times. «Je me suis dit: ‘D'accord, très bien. Je lui souhaite bonne chance, mais je ne vais pas gaspiller mon énergie pour ça’. Si vous voulez gaspiller votre vie dans la rancœur, allez-y.»

Anthony Hopkins a expliqué qu'il avait choisi de mettre de côté son ressentiment face au manque d'intérêt de sa fille de renouer contact avec lui.

«Je pourrais garder de la rancœur envers le passé, mais c'est la mort. Vous ne vivez pas», a-t-il ajouté. «Il faut reconnaître une chose: nous sommes imparfaits. Nous ne sommes pas des saints. Nous sommes tous des pécheurs et des saints, peu importe ce que nous sommes. Nous faisons de notre mieux. La vie est douloureuse. Parfois, les gens sont blessés.»

Cependant, Anthony Hopkins a ajouté qu'en fin de compte, la seule façon d'aller de l'avant était de passer à autre chose. «Parfois, nous sommes blessés, mais on ne peut pas vivre comme ça. Il faut se dire qu'il faut s'en remettre. Et si vous ne pouvez pas vous en remettre, tant pis, bonne chance à vous», a-t-il confié.

En 2006, Abigail, 57 ans, a déclaré au Telegraph qu'elle avait rarement vu son père lorsqu'elle était enfant. «Je le voyais, mais peut-être une fois par an», a-t-elle déclaré. «Il y a un peu de tristesse, mais je dois continuer à vivre ma vie.»