Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

People Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans

Covermedia

2.11.2025 - 09:54

Cela fait vingt ans que la fille d'Anthony Hopkins a coupé les ponts avec lui. L'acteur oscarisé a confié au New York Times qu'il avait accepté cette situation.

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins

Covermedia

02.11.2025, 09:54

Anthony Hopkins pourra sembler froid pour certains, mais l'acteur est catégorique en ce qui concerne sa fille unique qui a coupé les ponts avec lui il y a vingt ans et qu'il n'a pas vue depuis: «Passe à autre chose».

L'acteur du Silence des agneaux a confié avoir envoyé, par l'intermédiaire de sa troisième épouse, Stella Arroyave, une invitation à Abigail, née en 1968 de son mariage avec sa première femme, Petronella Barker.

Jouant Hannibal Lecter. Anthony Hopkins se moque du dernier produit de beauté de Kim Kardashian

Jouant Hannibal LecterAnthony Hopkins se moque du dernier produit de beauté de Kim Kardashian

«Ma femme, Stella, a envoyé une invitation à venir nous voir. Pas un mot de réponse», a-t-il déclaré au New York Times. «Je me suis dit: ‘D'accord, très bien. Je lui souhaite bonne chance, mais je ne vais pas gaspiller mon énergie pour ça’. Si vous voulez gaspiller votre vie dans la rancœur, allez-y.»

Anthony Hopkins a expliqué qu'il avait choisi de mettre de côté son ressentiment face au manque d'intérêt de sa fille de renouer contact avec lui.

«Je pourrais garder de la rancœur envers le passé, mais c'est la mort. Vous ne vivez pas», a-t-il ajouté. «Il faut reconnaître une chose: nous sommes imparfaits. Nous ne sommes pas des saints. Nous sommes tous des pécheurs et des saints, peu importe ce que nous sommes. Nous faisons de notre mieux. La vie est douloureuse. Parfois, les gens sont blessés.»

«Guerriers du climat». Fuite en jet privé: Leonardo Di Caprio et sa compagne se mettent à l'abri du feu

«Guerriers du climat»Fuite en jet privé: Leonardo Di Caprio et sa compagne se mettent à l'abri du feu

Cependant, Anthony Hopkins a ajouté qu'en fin de compte, la seule façon d'aller de l'avant était de passer à autre chose. «Parfois, nous sommes blessés, mais on ne peut pas vivre comme ça. Il faut se dire qu'il faut s'en remettre. Et si vous ne pouvez pas vous en remettre, tant pis, bonne chance à vous», a-t-il confié.

En 2006, Abigail, 57 ans, a déclaré au Telegraph qu'elle avait rarement vu son père lorsqu'elle était enfant. «Je le voyais, mais peut-être une fois par an», a-t-elle déclaré. «Il y a un peu de tristesse, mais je dois continuer à vivre ma vie.»

Les plus lus

Argovie : ivre au volant, une conductrice de 58 ans termine sa course sur une voie ferrée
Karin Keller-Sutter visée par une plainte pour indiscrétion après un appel avec Donald Trump
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe
«Il poignarde tout le monde!»: dix blessés dans une attaque au couteau à bord d’un train
L’ex-mentor d’Antoine Griezmann dans la tourmente judiciaire