«J’ai de la peine pour lui» - Ardisson compare Hanouna à Hitler, l'animateur riposte

Samedi 19 octobre, Thierry Ardisson, invité de «C médiatique», s'en est violemment pris à Cyril Hanouna, allant jusqu'à le comparer à Hitler. L'animateur de «Touche pas à mon poste!» lui a répondu dans son talk-show.

Lors de l'émission diffusée sur France 5, Thierry Ardisson, revenant sur les rumeurs de divorce entre le groupe Canal et Cyril Hanouna, n’a pas caché son amertume suite à son éviction par Vincent Bolloré: «Quand Vincent Bolloré m’a viré, moi, ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça ne le dérange pas...».

Face à lui, l’avocate Sarah Saldman, régulièrement invitée sur TPMP, n’a pas tardé à réagir: «Vous ne pouvez pas dire ça!».

Le débat a vite dérivé sur Hanouna.

Et l'ancien animateur de «Salut les Terriens!» n’a pas mâché ses mots: «Hanouna, c’est une star, mais une star dangereuse! Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c’est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans, parce qu’il dit n’importe quoi et n’a aucune culture. Vous lui dites Munich et il pense que c’est la capitale de la Bavière. Sa seule idée, c'est d'avoir mis quatre connards autour d’une table».

Il enfonce le clou: «Hanouna a pris un melon incommensurable. Quand il parle de mes émissions, il ne dit que des conneries.»

Mais le coup de grâce est venu quand il a carrément comparé Hanouna à Hitler. Réagissant à l’argument de la chroniqueuse de TPMP sur la popularité de l’animateur, il a osé: «Hitler aussi a été élu au suffrage universel.»

Sans surprise, Cyril Hanouna a réagi ce lundi 21 octobre aux propos de son rival dans son talk-show.

«Thierry Ardisson, il était très gentil quand il était avec nous sur C8. J’ai essayé de le sauver maintes et maintes fois. Je n’ai pas de haine, mais j’ai de la peine pour lui. Il veut juste un peu exister.»

Loin d’en rester là, le trublion du PAF a taclé les journalistes de «C médiatique», les accusant d'avoir profité de la situation pour faire grimper les audiences. Il a même montré un graphique révélant un pic d’audience lors de la confrontation entre Ardisson et Saldman : «Chacun y trouve son compte, surtout eux. Nous, on n’a pas besoin de ça.»

Pour finir, l'animateur vedette a annoncé son intention de saisir l’Arcom, l’autorité de régulation des médias.