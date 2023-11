«Attention il ne faut pas trop crier victoire» - Pagny rassure mais...

Florent Pagny a d'excellentes nouvelles à partager ! Invité de Gilles Bouleau sur le plateau du 20h de TF1, le chanteur a déclaré qu'il allait « très bien» après son dernier traitement contre le cancer.

Florent Pagny a d'excellentes nouvelles à partager. IMAGO/PanoramiC

Le chanteur a en effet révélé sur le plateau du 20h de TF1 que ses derniers résultats d'analyse étaient « tops ». L'interprète de Ma liberté de pensée se bat en effet contre un cancer du poumon dont il a été diagnostiqué en 2022.

« Je vais très bien. J’ai fait tous mes examens aujourd’hui après mon dernier traitement et une série de rayons. J’ai même fini mes rayons cet après-midi », explique-t-il.

Cependant, pas question pour Florent Pagny de crier victoire ! En effet, après deux traitements et deux rechutes, il a appris à ne pas s'emballer. « Tout s’est très bien passé et les résultats sont tops. Alors oui, pour la troisième fois elle disparaît mais bon ça fait aussi trois fois qu’elle apparaît donc tu te dis «attention il ne faut pas trop crier victoire». Maintenant on rentre dans le contrôle », poursuit-il.

Cependant, le chanteur va tout de même pouvoir « retourner vivre un peu normalement », dans sa maison de Patagonie. Et, après une année où il a été très occupé, entre la sortie de son livre, son album, et sa tournée, il compte « foutre la paix un peu à tout le monde ». « Je vais aller me ressourcer et aller chercher de l’inspiration pour pouvoir redevenir créatif. Je vais aller prendre un peu de recul », poursuit Florent Pagny.

Covermedia