Ben Affleck impose une règle d'or pour ses futures amours

Après des mois de séparation avec Jennifer Lopez, Ben Affleck est prêt à retrouver l’amour. Mais une chose est claire : sa future partenaire devra répondre à une condition essentielle, sinon, pas de suite possible.

Ben Affleck divorce pour la deuxième fois de la chanteuse Jennifer Lopez. imago/Runway Manhattan

Fabian Tschamper

Après sa récente séparation d'avec Jennifer Lopez, l'acteur hollywoodien semble prêt à tourner la page et à se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. Mais attention, les prétendantes devront répondre à un critère bien précis pour espérer conquérir son cœur.

En effet, selon des sources proches de l'acteur, Ben Affleck ne sortira qu'avec une femme sobre ou en voie de le devenir. Après avoir lutté pendant plus de deux décennies contre l'alcoolisme, l'acteur a mis en place une hygiène de vie plus saine et souhaite désormais partager sa vie avec une personne ayant les mêmes valeurs.

«Ben a beaucoup travaillé sur lui-même ces dernières années et il ne veut pas mettre en péril ses progrès», confie un proche. Père de trois enfants, Ben Affleck est actuellement sobre depuis près de cinq ans.