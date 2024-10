Benjamin Castaldi a animé la première émission de téléréalité en 2001. Sur Instagram, à l'occasion de la sortie d'une nouvelle série sur la création de Loft Story, l'animateur de 54 ans s'est souvenu de la fois où il avait accepté d'animer le show.

Benjamin Castaldi a laissé le hasard choisir lors d'une soirée au casino avant de se lancer en 2001 dans l'aventure « Loft Story» en tant qu'animateur. Covermedia

Covermedia

Le présentateur s'est remémoré cette anecdote en compagnie de Tony Gomez dans une vidéo postée le 27 octobre sur Instagram. Il semblerait qu'à l'époque, le jeune animateur de 31 ans hésitait encore à accepter l'offre de M6 pour la présentation du show.

« Donc moi, on m'appelle... A l'époque tu avais l'Etoile (restaurant parisien), et j'y viens avec Jérôme Béglé, jeune journaliste qui maintenant est patron de Paris Match. Et je ne sais pas quoi faire donc on va dîner à l'Étoile», a-t-il expliqué, pensant demander conseil à ses amis.

Or, face à leur hésitation, Benjamin Castaldi décide finalement de laisser son destin entre les mains des jeux de fortune.

« Je me suis dit: «Je vais aller au casino, je vais mettre un jeton sur le six. Si le six tombe, je fais le Loft». Je vais à Enghien-les-Bains, je mise sur le six. Le six tombe, je reviens. J'ai gagné un peu d'argent et on refait la fête ensemble», a-t-il raconté.

Pour conclure cette histoire, Tony Gomez ajoute que son ami l'a aussitôt informé qu'il présenterait l'émission. Le reste appartient à l'histoire (de la TV)!

Cette révélation intervient en marge de la sortie récente de la série Prime Video Culte, qui revient sur la création de la première saison de Loft Story.

Covermedia