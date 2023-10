Renaissance: A Film by Beyoncé sortira dans les salles de cinéma nord-américaines le 1er décembre. La star a annoncé la nouvelle sur Instagram peu après sa dernière date à Kansas City dimanche (1er octobre 23).

Beyoncé a confirmé la sortie prochaine du documentaire consacré à sa tournée Renaissance World Tour. Covermedia

La chanteuse de Crazy in Love a dévoilé le trailer du film lors de la dernière étape de sa tournée mondiale à Kansas City, dans le Missouri, dimanche. Elle a annoncé l'arrivée de Renaissance: A Film by Beyoncé sur les réseaux sociaux, accompagné de la légende « Be careful what you ask for, 'cause I just might comply », paroles de sa chanson All Up in Your Mind.

Le trailer présente des extraits de la chanteuse sur scène, se préparant en coulisses et passant du temps avec ses enfants Blue Ivy, 11 ans, et les jumeaux Sir et Rumi, six ans.

« Lorsque je me produis, je ne suis complètement libre », déclare Beyoncé en voix off. « L'objectif de cette tournée était de créer un endroit où tout le monde se sent libre et où personne n'est jugé. »

Selon la description officielle, le film « prolonge le voyage du RENAISSANCE WORLD TOUR, de sa création à l'ouverture à Stockholm, en Suède, jusqu'au final à Kansas City, dans le Missouri. »

« Sa production à grande échelle a accueilli plus de 2,7 millions de fans du monde entier, qui ont traversé les océans pour profiter du Club Renaissance », poursuit le synopsis. « Aujourd'hui, des millions de fans vont se laisser entraîner dans la Joy Parade, la fête dansante monumentale qui célèbre le droit de chacun à être soi-même, tout près de chez soi. »

Renaissance: A Film by Beyoncé, d'une durée de deux heures et trente minutes, sortira dans les salles de cinéma aux États-Unis, au Canada et au Mexique le 1er décembre. D'autres dates suivront dans le monde entier.

Covermedia