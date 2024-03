Beyoncé s'apprête à sortir son premier album country le 29 mars. La chanteuse en a donné le titre et ajouté quelques surprises sur son site.

L'icône de la musique a révélé mardi que son disque de musique country s'intitule Cowboy Carter. Elle a annoncé le titre de ce disque très attendu sur son site officiel, dont la page d'accueil présente une selle de cheval avec une ceinture rouge, blanche et bleue portant l'inscription Country Carter.

Beyoncé a surpris ses fans en février en publiant deux singles extraits de l'album à venir, Texas Hold 'Em et 16 Carriages, qui sont devenus des hits internationaux. Texas Hold 'Em a atteint la première place des classements au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'est la première fois depuis 2003 que la chanteuse atteint simultanément la première place des classements des deux côtés de l'Atlantique.

Beyoncé est également entrée dans l'histoire en devenant la première femme à occuper la première place des classements Hot Country Songs et Hot R&B/Hip-Hop Songs depuis leur création en 1958.

Sur la page des produits dérivés de son site Web, la chanteuse de Crazy In Love a dévoilé quatre CD en édition limitée avec des pochettes différentes et quatre versions vinyles en rouge, blanc, bleu et noir.

La sortie prochaine de Cowboy Carter intervient deux ans après celle de Renaissance, l'album 2022 de Beyoncé. À l'époque, la chanteuse de Single Ladies avait révélé que cet album serait la première partie d'un « projet en trois actes». Cowboy Carter sort peu après la fin de la tournée mondiale de six mois de Beyoncé, qui a rapporté 579 millions de dollars.

La sortie Cowboy Carter est prévue pour le 29 mars.

Covermedia