Entre Billie Eilish et son frère Finneas, la complicité est totale.

Finneas O'Connell et Billie Eilish. KEYSTONE

Billie Eilish et son frère et collaborateur créatif Finneas sont si proches qu'ils peuvent pratiquement lire dans les pensées de l'autre.

La chanteuse de Birds of a Feather a révélé au British Vogue qu'elle et son frère savent ce que l'autre pense en un simple regard, une compétence qui leur est utile lorsqu'ils écrivent de la musique ensemble.

« Je veux dire que c'est le truc de la fratrie, vous savez? Nous nous regardons en silence et nous savons tous les deux que nous pensons exactement la même chose. Cela arrive constamment, surtout quand il y a d'autres personnes autour, a-t-elle déclaré. Il peut également lire dans mes pensées lorsque nous écrivons et créons ensemble. Il sait ce que je pense et ce que je ressens avant même que je m'en rende compte.»

Billie Eilish, 23 ans, et Finneas, 27 ans, ont coécrit toutes les chansons des trois albums de la pop star, tandis que Finneas a aussi produit sa musique. Il a appris à sa jeune sœur à produire ses propres morceaux et travaille sur ses propres projets.

Finneas a également pris du recul par rapport aux tournées de sa sœur et a été moins présent lors de la tournée Hit Me Hard and Soft Tour. La suite européenne débutera à la fin du mois.

Billie Eilish a expliqué comment Finneas et leurs parents l'aidaient à se sentir mieux lorsque son « réservoir était à plat».

« J'aime être entourée de gens que j'aime, de gens qui me font rire et me font me sentir entière. Vous savez: des âmes sœurs. C'est ce qui me permet de rester saine d'esprit. Le rire est vraiment mon remède, a-t-elle déclaré. J'ai aussi l'impression que le fait d'être avec mon frère est en quelque sorte mon remède, ainsi qu'avec ma mère et mon père. J'ai l'impression qu'ils sont toujours là quand ça devient trop dur. Vraiment, Finneas rend tout meilleur».