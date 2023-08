Blake Lively et Ryan Reynolds : l'histoire d'amour trop belle pour être vraie !

Les deux acteurs ont conquis Hollywood, ils ont eu quatre enfants ensemble et apparaissent complices à chacune de leur sortie. Est-ce vraiment possible d’être si heureux ? Retour sur un conte de fée digne du rêve américain.

Blake Lively et Ryan Reynolds au Met Gala 2022. IMAGO/PA Images

Ils font rêver et fantasmer le monde entier. Le couple Blake Lively et Ryan Reynolds semble tout droit sorti d’une comédie romantique à succès. Ou du titre de Britney Spears quand elle chante : « I was born to make you happy » !

Rembobinons le fil pour voir comment s’est tissée cette histoire d’amour depuis ses débuts. Nous sommes en 2010 quand les deux tourtereaux se rencontrent sur le tournage du film « Green Lantern », film aussi vite tourné qu’oublié. Même si ce long-métrage était loin d’être brillant, il a cependant allumé la flamme entre les deux acteurs. D’abord amis, les deux stars ont véritablement craqué, pas l’allumette, mais l’un pour l’autre lors d’une soirée entre amis où ils étaient venus accompagnés par d’autres prétendants.

Ce repas a de toute évidence mis le feu aux poudres puisque l’actrice et l’acteur ont un coup de foudre l’un pour l’autre. Preuve en est leur mariage deux ans plus tard, en 2012.

Et le feu d’artifice ne semble pas prendre fin (contrairement à ceux du 1er août qui durent une quinzaine de minutes) puisqu’ils entretiennent leur histoire et leurs sentiments depuis plus de dix ans.

Aujourd’hui, les amoureux sont encore tout feu tout flamme. A chacune de leur apparition, le couple semble déborder d’amour et ne se lasse pas de s’échanger des mots tendres. Dès qu’une occasion se présente, lors de cérémonies par exemple, ils en profitent pour confier leur amour, le respect qu’ils se portent mutuellement et la chance qu’ils ont de partager leur vie ensemble. « C’est la personne la plus présente que vous puissiez rencontrer. Et oui, il crée de la magie dans son travail, mais il en crée aussi dans sa vie réelle », a confié Blake lors des 36e American Cinematheque Awards en novembre 2022. J’aimerais savoir quelle baguette magique ils utilisent pour que leur couple fonctionne aussi bien (et je n’ai pas l’esprit mal placé. Pas du tout).

Et sur les réseaux sociaux, c’est la même histoire. Blake et Ryan se cherchent et se trouvent, ils se taquinent dans des postes aussi drôles que touchants.

En bref, on les adore ! On est juste un poil envieux (mais heureux pour eux, je vous assure). Ce qui est certain ? On mettrait notre main au feu que leur histoire est partie pour durer encore longtemps.