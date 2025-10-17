Le rappeur Booba, déjà poursuivi pour harcèlement, a été à nouveau mis en examen (inculpé) jeudi pour cette infraction. Cette fois pour des faits concernent Demdem, la compagne du rappeur Gims, a appris l'AFP de source proche du dossier vendredi.

Selon le parquet, Booba a été interpellé mercredi et placé en garde à vue, une mesure levée le lendemain en vue de la présentation à une juge d'instruction.

Sollicité par l'AFP, le parquet a confirmé que Booba, dont le vrai nom est Elie Yaffa, a été inculpé pour harcèlement moral en ligne ayant causé une incapacité de travail supérieure à huit jours, des faits réprimés par des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45'000 euros (41'606 francs suisses) d'amende.

Le rappeur a interdiction d'entrer en contact avec la plaignante, Demdem. Sollicités, ses avocats Marie Roumiantseva et Gilles Vercken n'ont pas commenté. Gims et Demdem, Gandhi Djuna et Adja-Damba Dante à l'état-civil, avaient déposé plainte en août 2024, dénonçant des faits de cyberharcèlement à l'encontre de Demdem depuis 2018, qu'ils imputaient à Booba.

Le parquet a rappelé que Gims et Demdem «lui reprochaient des propos en ligne, outre des propos tenus lors de concerts. La plaignante s'est vu reconnaître une incapacité de travail de 10 jours».

Selon le parquet, Booba a été interpellé mercredi et placé en garde à vue, une mesure levée le lendemain en vue de la présentation à une juge d'instruction. «Il est satisfaisant que la justice et la police aient démontré célérité et détermination pour interpeller M. Yaffa et faire cesser ses agissements», a réagi l'avocat des plaignants, Me David-Olivier Kaminski. «À ce jour, nous constatons que Booba fait l'objet de plusieurs procédures pour harcèlement contre de nombreuses victimes. Il est grand temps que ces actes toxiques et nuisibles cessent!», a ajouté le conseil.

Croisade

Figure du rap francophone depuis les années 1990, Booba s'est engagé depuis plusieurs années dans une croisade contre les influenceurs renommés «influvoleurs» et leurs pratiques commerciales présentées comme trompeuses. Le 2 octobre 2023, Booba avait déjà été inculpé pour harcèlement moral en ligne aggravé à l'encontre d'une influenceuse «star», Magali Berdah, qui avait également déposé plainte. Le rappeur sera par ailleurs jugé le 3 décembre pour injure raciste contre une journaliste et un essayiste, ainsi que cyberharcèlement aggravé s'agissant de la première.