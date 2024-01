Boy George n’est pas tendre avec Madonna dans ses mémoires, Karma: My Autobiography. Le chanteur lui taille même un costume de star pas très sympathique.

Boy George et Madonna, ce n’est toujours pas le grand amour.

Dans ses mémoires, Karma: My Autobiography, sortis en novembre 2023, Boy George a évoqué plusieurs rencontres avec la Material Girl. A propos de leur première entrevue dans les années 1980, le chanteur a déclaré: «Madonna est arrivée avec Sean Penn et a fait semblant de ne pas me voir».

L’ex-leader de Culture Club a précisé: « Je sais qu'elle est trop imbue d'elle-même pour parler de moi». Ce qui lui a permis de rectifier ce que Madonna avait dit de lui. « Elle a dit un jour: «Boy George a été méchant avec moi dans les années 80 et il l'est toujours». Pour être honnête, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire».

Icône de toute une génération, Boy George a avoué qu'il ne pensait pas que la reine de la pop avait un grand sens de l'humour, taclant au passage les costumes de la star. « J'ai le sens de l'humour, je ne pense pas que Madonna l'ait, malgré certains des vêtements qu'elle porte (LOL)», s’est moqué le chanteur de 62 ans.

Bien qu'il la trouve « géniale», Boy George a ajouté qu'il aimerait que la diva se comporte parfois de manière plus normale. A cette occasion, l’interprète de Do You Really Want To Hurt Me pointe un paradoxe dans ce que le public (et lui-même) ressent à propos des stars: « Vous voulez, comme je le dis dans le livre, que vos artistes soient bizarrement beaux et étranges et tout ça, mais vous voulez aussi qu'ils soient un peu ordinaires», a-t-il déclaré lors du lancement de son livre.

Covermedia