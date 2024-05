Brad Pitt est accusé par le groupe Tenute del Mondo d'avoir détourné l'argent du domaine viticole Château Miraval au profit de ses autres activités. L'acteur et son ex-femme femme, Angelina Jolie, qui souhaite céder ses parts à cette société, sont toujours à couteaux tirés dans leur interminable divorce.

L’acteur et son ex Angelina Jolie sont aussi engagés dans une série de batailles juridiques concernant la propriété Château Miraval depuis leur rupture en 2016.

Covermedia

Brad Pitt fait l'objet d'une action en justice concernant les revenus de son domaine viticole Chateau Miraval.

L'acteur est accusé d'avoir détourné l'argent du domaine viticole au profit de ses autres entreprises, notamment un studio d'enregistrement, une société de cosmétiques et une marque de gin.

«Abus de biens sociaux»

Brad Pitt et le groupe Tenute del Mondo sont déjà en conflit. L’acteur et son ex Angelina Jolie sont aussi engagés dans une série de batailles juridiques concernant la propriété Château Miraval depuis leur rupture en 2016. En effet, l’acteur, âgé de 60 ans, a déjà poursuivi la filiale du groupe Stoli, leader mondial des spiritueux et des vins ultra premium, pour l'empêcher d'acheter les parts d’Angelina Jolie dans leur vignoble français commun.

Aujourd'hui, Tenute del Mondo contre-attaque en justice, affirmant que Brad Pitt a piqué dans la caisse de l'entreprise viticole Château Miraval et a utilisé l’argent pour soutenir ses autres sociétés. Ce qui est tout à fait illégal et est désigné sous le terme légal d’« abus de biens sociaux».

Le château de Miraval, situé dans la commune de Correns, dans le Var, comprend un domaine de 600 hectares. IMAGO/ABACAPRESS

« Pitt a fait en sorte que des millions de fonds soient dépensés pour des projets qui lui profitent personnellement, affirme la plainte. Pire encore, Pitt a détourné les actifs de la société au profit de ses activités secondaires, notamment un studio d'enregistrement appelé Studio Miraval, une ligne de produits cosmétiques appelée Le Domaine et une marque de gin appelée The Gardener», est-il reproché à l’acteur.

Les plaignants affirment que Brad Pitt et sa société Mondo Bongo ont détourné des fonds qui auraient dû revenir de droit à Tenute del Mondo. « Ce vol a mis des millions de dollars dans les poches des entreprises de Pitt et de Mondo Bongo, et a détourné à leur profit des dividendes et des remboursements de prêts qui auraient autrement été versés à Tenute, l'un des propriétaires ultimes du château Miraval», affirme la plainte, qui précise: « Pitt et Mondo Bongo ont fait de Château Miraval leur tirelire personnelle. Ils ont effectué une série de transactions en utilisant les fonds de Château Miraval qui ont privé Tenute des bénéfices et des remboursements de prêts auxquels elle a droit.»

Covermedia