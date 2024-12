Après huit ans de guerre, ils divorcent enfin!

Angelina Jolie et Brad Pitt sont enfin officiellement divorcés, rapporte People. L'actrice avait entamé une procédure de divorce en septembre 2016.

C'est la fin d'une longue bataille juridique.

Plus de huit ans après avoir entamé la procédure en septembre 2016 contre son ex-compagnon Brad Pitt, Angelina Jolie peut désormais tourner la page. L'avocat de l'actrice a confirmé l'information à l'agence Associated Press (AP), reprenant une révélation du magazine People.

Cet accord marque la fin d'une bataille juridique acharnée entre les deux acteurs, aujourd'hui âgés de 49 et 61 ans. « Il y a plus de huit ans, Angelina a demandé le divorce de M. Pitt», a déclaré James Simon dans un communiqué cité par l'agence AP.

« Elle et ses enfants ont quitté tous les biens qu'ils partageaient avec M. Pitt. Depuis, elle s'est consacrée à chercher la paix et la guérison pour leur famille. Ce n'est qu'une étape dans un long processus entamé il y a huit ans. Franchement, Angelina est épuisée, mais elle est soulagée que cette partie soit enfin terminée», indique le communiqué.

Le divorce le plus long et l'un des plus controversés de l'histoire d'Hollywood arrive enfin à son dénouement. Angelina Jolie avait pris la décision de mettre fin à leur relation en septembre 2016, après deux ans de mariage et douze années de vie commune. Cette séparation faisait suite à une altercation survenue la même année à bord de leur jet privé. L'actrice accuse Brad Pitt de s'être montré violent envers elle et leurs enfants.

Si un accord a été conclu sur le divorce, un autre litige persiste: la gestion d'un domaine viticole. Brad Pitt et Angelina Jolie sont toujours en conflit au sujet de la vente, par l'actrice, de ses parts du château Miraval, situé dans le Var, dans le sud de la France. Brad Pitt a dénoncé les « intentions malfaisantes» de son ex-épouse à son égard dans cette affaire.