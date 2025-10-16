Britney Spears accuse Kevin Federline d'avoir manipulé la vérité auprès de leurs deux fils, Sean Preston et Jayden James, afin de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Le danseur s'apprête à sortir ses mémoires, dans lesquels il porte de nouvelles allégations contre la star.

Britney Spears a accusé son ex-mari, Kevin Federline, d'avoir « complètement manipulé » la réalité au sujet de sa relation avec leurs fils. Covermedia

La pop star et le danseur ont été mariés de 2004 à 2007. Ils sont les parents de Sean Preston, 20 ans, et de Jayden James, 19 ans.

A l'approche de la sortie de ses mémoires, You Thought You Knew, Kevin Federline a fait une série d'affirmations au sujet de Britney Spears, notamment qu'il l'a vue un jour tenir un couteau alors qu'elle se tenait debout dans l'encadrement de la porte de la chambre de leurs fils en les regardant dormir. Un porte-parole de la star a réfuté ces allégations, et mercredi (15 octobre 25) soir, Britney Spears s'est exprimée dans un long texte sur Instagram, afin d'exprimer son ras-le-bol.

« La mise en scène constante de (mon) ex-mari est extrêmement blessante et épuisante », a-t-elle commencé. « J'ai toujours plaidé et tenté de toutes mes forces pour avoir un quotidien avec mes garçons. Les relations avec des adolescents sont complexes. Je me suis sentie démoralisée par cette situation et j'ai toujours demandé et presque supplié qu'ils fassent partie de ma vie. »

La garde de Sean Preston et Jayden James avait été accordée à Kevin Federline après leur divorce en 2007, une garde qu'il a conservée lorsqu'elle a été placée sous tutelle l'année suivante. Britney Spears a versé 40.000 dollars mensuels de pension alimentaire à son ex-mari jusqu'à la majorité de leurs enfants.

Britney Spears a poursuivi en affirmant que Kevin Federline avait fait preuve d'un « manque de respect » à son égard au fil des ans et a révélé qu'elle n'avait vu l'un de ses fils que pendant 45 minutes au cours des cinq dernières années et qu'elle n'avait eu que quatre visites de l'autre. La tutelle de l'interprète de Stronger, qui était gérée par son père, Jamie Spears, a pris fin en 2021.

« J'ai aussi ma fierté. Désormais, je leur ferai savoir quand je serai disponible », a poursuivi la chanteuse de 43 ans. « Je les aimerai toujours et si vous me connaissez vraiment, vous ne ferez pas attention aux tabloïds qui parlent de ma santé mentale et de ma consommation d'alcool. Je suis en fait une femme assez intelligente qui a essayé de vivre une vie sacrée et privée au cours des cinq dernières années. J'en parle parce que j'en ai assez et que toute femme digne de ce nom ferait de même. »

Ailleurs dans le message, Britney Spears s'en prend au père de six enfants pour son livre. « Croyez-moi, ces petits mensonges dans ce livre, ils vont directement à la banque et je suis la seule à être vraiment blessée ici », a-t-elle ajouté.

You Thought You Knew sera disponible à la vente à partir du 21 octobre.

Kevin Federline a nié avoir été motivé uniquement par le gain financier alors que la pension alimentaire que lui versait Britney Spears a été divisée par deux en 2023 et a cessée en novembre 2024, après la majorité de leur plus jeune garçon.

« Je mentirais si je disais que je ne veux pas que ce livre ait du succès. Je souhaite vendre un million d'exemplaires ou plus, ou quoi que ce soit d'autre », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight, insistant sur le fait que « l'argent n'est pas à l'origine du succès de ce livre ». « L'argent n'est pas à la base de cette histoire, (et) il ne l'a jamais été », a ajouté Kevin Federline.