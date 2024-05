Des secouristes ont été dépêchés aux côtés de Britney Spears après une blessure à la cheville et une présumée altercation avec son petit ami. La pop star a affirmé sur Instagram que sa mère avait été « impliquée».

Une ambulance a été appelée au Château Marmont le 2 mai au matin après une présumée dispute entre Britney Spears et son petit ami, Paul Richard Soliz.

Une ambulance a été appelée au Château Marmont le 2 mai au matin après une présumée dispute entre Britney Spears et son petit ami, Paul Richard Soliz.

« Nous avons reçu un appel au 911 signalant qu'une femme adulte avait été blessée», a déclaré un porte-parole de la brigade de pompiers de Los Angeles (LAFD) à Page Six.

La chanteuse n'a pas quitté l'hôtel en ambulance mais a été ramenée chez elle par son service de sécurité personnel. L’interprète de Toxic a déclaré que les médecins n'auraient pas dû être autorisés à se rendre sur les lieux. « Juste pour informer les gens... les nouvelles sont fausses!!!», a-t-elle écrit sur X et Instagram.

« Je me suis aussi tordu la cheville la nuit dernière et les ambulanciers se sont présentés à ma porte illégalement. Ils ne sont jamais entrés dans ma chambre mais je me suis sentie complètement harcelée», ajoute-t-elle.

Quelques heures plus tard, elle a posté sur le réseau social une vidéo de sa cheville enflée, expliquant qu'elle était tombée en essayant de « faire un saut» dans sa chambre. Après s'être qualifiée de « p*tain d'idiote», elle a précisé qu'elle était « tombée, s'était ridiculisée et c'est tout. Les ambulanciers sont venus illégalement à ma porte et, bien sûr, ont provoqué une énorme scène qui n'était pas nécessaire, alors que tout ce dont j'avais besoin, c'était de la glace (pour ma cheville).»

« Je sais que ma mère est impliquée!!!», a-t-elle aussi affirmé. « Je ne lui ai pas parlé depuis six mois et elle m'a appelée juste après que ça se soit passé, avant que la nouvelle ne sorte!!! Elle m’a piégée comme elle avait l’habitude de le faire autrefois!!! J’aurais aimé avoir des grands-parents!!! Je ne la supporte pas!!!»

On ne sait pas si la star de 42 ans reproche à sa mère d'avoir appelé les secours ou d'avoir divulgué la nouvelle aux médias. À côté de la vidéo, elle a posté une image de son avocat de longue date, Mathew Rosengart, et l’a qualifié de « merveilleux» et « père» pour elle après son aide.

Britney Spears et Paul Richard Soliz se sont rencontrés en 2022 lorsqu'elle l'a engagé comme homme de ménage. Il aurait été renvoyé en raison de ses antécédents criminels, notamment pour possession d'armes à feu et mise en danger d'enfants, mais le couple a eu une brève aventure en 2023 après la séparation de Britney Spears et son ex-mari, Sam Asghari.

Aucun des deux n'a officiellement confirmé qu'ils se fréquentaient à nouveau, mais Britney Spears et Paul Richard Soliz ont été vus ensemble à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines.

