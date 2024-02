Malgré sa lutte contre une maladie neurodégénérative depuis deux ans, Bruce Willis reste présent dans les moments familiaux importants. Son ex-femme Demi Moore a partagé une photo touchante de l'acteur aux côtés de sa fille Tallulah Belle, qui célébrait ce week-end son 30e anniversaire.

Les apparitions publiques de Bruce Willis, la star emblématique de «Die Hard», se font de plus en plus rares en raison de sa lutte contre l'aphasie et la démence.

Malgré ces circonstances, une nouvelle photo partagée par son ex-femme, Demi Moore sur Instagram montre l'acteur de 68 ans dans une ambiance décontractée et joyeuse aux côtés de sa fille Tallulah Belle, qui célèbre son 30e anniversaire.

Demi Moore a exprimé tout son amour en légende de la publication: «Nous comblons notre fille d’amour aujourd’hui, à l’occasion de son 30e anniversaire». Les clichés diffusés sur le réseau social montrent une famille soudée, avec également sa sœur Scout LaRue, et le petit ami de Tallulah, Justin Acee.

«Je sais que cela le rend heureux»

Fin 2023, Glenn Gordon Caron, un ami de longue date de Bruce Willis, commentait son état de santé.

Dans les années 80, ils avaient tourné ensemble dans la série «Moonlighting». Le scénariste et réalisateur américain rend visite à l'ancien acteur environ une fois par mois, car leur relation compte beaucoup à ses yeux. Lors de sa dernière visite, il lui a annoncé que «Moonlighting» pouvait désormais être vu sur le service de streaming Hulu.

«Je sais que cela le rend heureux que les gens puissent revoir cette série - même s'il ne peut pas me le dire», a déclaré Caron dans une interview accordée au New York Post. «Quand je passais du temps avec lui, nous en parlions. Je sais qu’il pense que c’est génial»

Bruce Willis était toujours plein de vie, se réveillant le matin et cherchant à profiter au maximum de la journée jusqu'à la dernière minute, confie son ami. «Il est inconcevable qu'il vive désormais derrière une vitre, dans le brouillard.»