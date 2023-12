Paris Hilton était effondrée lorsque son ex a fait circuler leur sex-tape. La femme d'affaires s'est confiée sur cette période difficile dans une interview pour Call Her Daddy.

Paris Hilton était effondrée lorsque son ex a fait circuler leur sex-tape. IMAGO/Sipa USA

Paris Hilton a eu l'impression que « le monde entier touchait à sa fin » après la fuite de sa sex- tape.

Dans l'épisode de mercredi (6 déc. 23) du podcast Call Her Daddy, elle est revenue sur ce qu'elle avait ressenti lorsque la vidéo de ses ébats avec son petit-ami de l'époque, Rick Salomon, a circulé en 2003, Rick Salomon la distribuant lui-même l'année suivante. « J'avais l'impression que mon monde touchait à sa fin », a-t-elle révélé.

La star de 42 ans a partagé avec l'animateur Alex Cooper qu'en dépit d'être la victime, le public n'avait pas hésité à la calomnier. « Cette honte n'aurait pas dû être sur moi. J'étais une adolescente, avec quelqu'un que j'aimais, avec qui j'avais une relation et en qui j'avais confiance, il m'a promis que personne ne le verrait jamais », a-t-elle déclaré.

Au moment de la diffusion, Paris Hilton a annulé tous ses projets, est restée chez elle et est devenue « vraiment déprimée et épuisée ». « Les gens étaient si méchants et vicieux, a-t-elle ajouté. Ça m'a juste fait peur de tout ce qui a trait au sexe. »

La riche héritière a expliqué dans le podcast qu'à l'époque, elle s'était sentie obligée de filmer ses ébats sous la pression de Rick Salomon, aujourd'hui âgé de 55 ans, et que la mauvaise publicité qui a suivi la fuite l'a amenée à adopter le personnage sexuel que le public avait fait d'elle. « J'ai joué le rôle du personnage (mais) au fond de moi, je ne ressentais pas ça », a-t-elle déclaré. « Ça m'a pris du temps. Ils m'ont même donné le surnom de Miss Blueballer, et c'est ainsi que les gens m'appelaient, parce que je ne faisais rien (sexuellement). »

Paris Hilton est maintenant marié au capital-risqueur Carter Reum et ils ont deux enfants.

Covermedia