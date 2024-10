«Ça s'appelle de la tyrannie» - La compagne de Nicolas Bedos sort du silence

Nicolas Bedos devra purger une peine d'un an de prison, dont six mois ferme sous bracelet électronique, pour agressions et harcèlements sexuels. Pauline Desmonts, sa compagne, a brisé le silence et dénonce une «tyrannie».

Pauline Desmonts et Nicolas Bedos ont officialisé leur relation en 2021. IMAGO/PanoramiC

Covermedia Marc Schaller

Pauline Desmonts estime que l'on vit en France sous le régime de la Terreur. La jeune femme en appelle à l'Histoire pour stigmatiser le jugement qui condamne à de la prison ferme son compagnon «pour un comportement déplacé en boîte de nuit» selon elle, des «agressions sexuelles», selon le jugement.

« Respecter la loi oui, punir injustement un homme pour en faire un symbole, ça s'appelle de la tyrannie », écrit Pauline Desmonts dans un très long message sur Instagram.

Et de rappeler ce qu'est un régime politique qui impose « la tyrannie » à son peuple : « La terreur se définit comme une période où un gouvernement ou un groupe minoritaire impose sa domination par la violence, l'intimidation et la répression systématique. Où la peur devient un moyen de contrôle, forçant les populations à se soumettre », écrit la maman de la petite Joséphine.

Pour elle, ce « n'est pas appliquer la loi que d'appliquer la peine maximale faisant fi du contexte, de la nature, de la gravité et de la matérialité des faits ». Les abus de pouvoir « laissent souvent des traces profondes dans l'histoire, affectant plusieurs générations », écrit encore la jeune femme en colère.

Et elle en appelle au débat. « Exprimez-vous, ne censurez pas vos intuitions, parlons, débattons », réclame-t-elle, comme un écho au message d'un de ses abonnés qui disait : « Si je m'exprime, ça risque de vous desservir ».

Nicolas Bedos et sa compagne Pauline Desmonts au tribunal correctionnel de Paris. IMAGO/ABACAPRESS

Un jugement qui «enflamme une guerre des genres»

Or, bien que Pauline Desmonts cite en tête de son post de nombreux extraits des « centaines de messages » de soutien qu'elle a reçus, un/une internaute estime déplacée sa comparaison avec des régimes politiques qui sont « pour des gens une réalité à travers le monde » et de rappeler que la France est une « démocratie », un « Etat de droit », et que sinon son post aurait des conséquences autrement dramatiques.

L'avocate de Nicolas Bedos a déclaré faire appel du jugement qui condamne son client à un an de prison dont six mois ferme (assignation à résidence avec bracelet électronique), six mois en sursis probatoire et une obligation de soins. Le réalisateur sera également inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

« J'espère que la Cour d'appel aura une meilleure et plus juste approche en terme de proportionnalité », a écrit une internaute face au message de Pauline Desmonts. Une autre, « sidérée par le jugement », estime que celui-ci « enflamme une guerre des genres ».