Calista Flockhart a évoqué avec le New York Times ses années au sein de la série mythique Ally McBeal. L'actrice a dénoncé les rumeurs concernant son poids, qui la désignaient comme « anorexique».

L'actrice, âgée de 59 ans et toujours aussi menue, affirme que ses années de travail dans la série Ally McBeal ont été gâchées par les spéculations médiatiques permanentes sur son poids et sa taille. La série, qui a fait d'elle une star, a été diffusée de 1997 à 2002.

« Je ne pense pas que cela pourrait arriver aujourd'hui, a-t-elle déclaré au New York Times. On parle aujourd'hui de body-shaming. Je n'y ai pas pensé depuis longtemps, mais ce n'est vraiment pas acceptable d'accuser quelqu'un d'être atteint d'une maladie contre laquelle beaucoup de gens luttent.»

Calista Flockhart a confié qu'elle a souvent craint que les spéculations sur sa santé ne suffisent à ruiner ses chances de travailler après Ally McBeal. Cela la rendait tellement anxieuse que sa santé en était altérée. « J'étais une cible facile, je pense. C'était douloureux, c'était compliqué. J'adorais travailler sur Ally McBeal et cela a rendu les choses encore plus difficiles. Je manquais de sommeil et j'étais déprimée. Je pensais que cela allait ruiner ma carrière. Je pensais que personne ne m'engagerait plus jamais, parce qu'ils auraient supposé que je souffrais d'anorexie, et cela aurait été la fin de tout», a-t-elle déclaré.

« Honnêtement, je n'ai jamais été dans une situation où je devais surveiller mon poids», a expliqué Calista Flockhart, ajoutant que sa mère avait également une petite corpulence. « Ma mère mesure 1,50m et pesait 42kg lorsqu'elle s'est mariée. On peut parler d'un petit elfe minuscule. J'ai juste de petits os, et j'ai de la chance», a-t-elle conclu.

Mais c’est pour se consacrer à sa vie de famille que celle qui incarnait la célèbre avocate dans la série mythique s’est éloignée des plateaux. En 2001, l'interprète d'Ally McBeal a adopté son fils, Liam, et l'année suivante, elle a rencontré Harrison Ford, qu'elle a épousé en 2010. Calista Flockhart revient cette année dans le rôle de Lee Radziwill dans la série Feud: Capote vs The Swan sur FX.

