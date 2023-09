Calvin Harris est un homme marié ! C'est en tout cas ce que révèle The Sun, dévoilant que le DJ et la présentatrice radio Vicky Hope ont célébré leurs noce durant le week-end.

Selon The Sun, la superstar écossaise et la présentatrice de BBC Radio 1 ont organisé, samedi (9 sept. 23), une cérémonie en plein air dans le cadre rural du prieuré de Hulne, dans le comté de Northumberland, en Angleterre. Parmi les invités figuraient le présentateur de Big Brother, AJ Odudu, et les DJ de la BBC, Vernon Kay, Scott Mills et Jordan North.

Pendant ses vœux, le DJ de 39 ans aurait dit à sa nouvelle épouse: « Je promets d'être ton coéquipier, ton meilleur ami et ton compagnon pour la vie. »

A son tour, celle-ci aurait ajouté: « L'euphorie pure que je recherchais lorsque nous nous sommes rencontrés? Je l'ai trouvée instantanément en toi. Je promets de nous faire rire (et) de nous pousser à continuer de méditer et à y briller chaque jour pour le reste de nos vies. »

Selon l'article du Sun, la cérémonie a été suivie d'une after-party sur le thème de Glastonbury, avec un concert live de Nile Rodgers et Chic. Le groupe a débuté avec la chanson Never Too Much de Luther Vandross de 1981, suivie de succès de Madonna, Beyoncé et David Bowie, avant de terminer avec son tube de 1979, Good Times.

Calvin Harris, de son vrai nom Adam Wiles, a commencé à fréquenter Vick Hope début 2022 et ils se seraient fiancés l'été dernier.

Covermedia