Cardi B a eu l'impression de « se battre pour sa vie» avant son spectacle de la Saint-Sylvestre en Floride. Sur Instagram, la chanteuse a expliqué à ses fans qu’elle avait attrapé une infection pulmonaire.

Pour Cardi B, le spectacle passe avant tout! Covermedia

La rappeuse de Bodak Yellow a mis en application la célèbre formule du show business: « show must go on» (le spectacle doit continuer). En effet, Cardi B était au plus mal avant de monter sur scène ce 31 décembre en Floride.

« Je me bats littéralement pour ma vie en ce moment. Je suis tellement malade. Je ne comprends pas bien parce que quand j'étais à New York, je sortais avec des pulls, les orteils à l'air, tout. J'étais bien», a-t-elle déclaré à ses fans dans une vidéo sur Instagram.

Conservant son sens de l’humour malgré ses soucis de santé, la chanteuse de I Like It a plaisanté en disant qu'elle était « allergique à la Floride», car elle a commencé à se sentir mal dès son arrivée à Miami.

« Cela n'a aucun sens. Dès que j'ai atterri, quatre heures plus tard, j'ai commencé à tousser. Ma poitrine a commencé à se contracter. Je me suis battue pendant trois jours et j'ai une énorme performance à faire plus tard. Une performance énorme. Je comprends que c'est le Nouvel An, mais j'ai cette énorme performance et je me bats, je me bats», a-t-elle expliqué.

Malgré sa maladie, la star s’est produite au Fontainebleau Miami Beach dans le cadre du Dick Clark's Rockin' New Year's Eve. En déclarant, quelques jours plus tôt sur X qu'elle laissait derrière elle une énergie « toxique» en 2023, Cardi B n’avait pas pensé que cela prendrait cette forme!

Covermedia