Dans une publication sur Instagram, Carole Bouquet partage un incident survenu dans sa douche. Et ça la rend hilare.

«Bon, j'ai cassé la céramique de la douche mais pas mes os!», déclare la comédienne qui précise avoir eu «30 points de suture».

Mais pas question pour elle d'annuler ses engagements. Malgré sa blessure, l'actrice sera bien présente à Toulon (Var) dès ce soir pour trois représentations de la pièce «Bérénice». Quelques ajustements seront toutefois nécessaires: «Le costume qui était une robe ne va pas être possible. Et les chaussures à talons non plus... donc pieds nus et la scène dans le lit habillée!!»

En décembre, l'ancienne compagne de Gérard Depardieu prenait sa défense en disait avoir «peur pour lui». Celle qui fut son compagnon pendant une dizaine d'années dénonçait un «tribunal médiatique (...) en train de tuer un homme.»

«Je ne peux pas le supporter. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révèlerait être un monstre, mais ce n'est pas le cas de Gérard», déclarait-elle. «Gérard est capable d'être grossier, d'avoir un humour parfois limite, mais il est incapable de faire du mal à une femme», assurait-elle, en rappelant avoir vécu «dix ans de sexualité» avec lui.