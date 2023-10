Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram ce lundi 9 octobre, Caroline Receveur a annoncé une bonne nouvelle à ses quelques 5,5 millions d'abonnés, un peu plus de deux mois après avoir révélé être atteinte d'un cancer du sein.

Le 25 juillet dernier, son annonce faisait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux : l'ancienne candidate de téléréalité Caroline Receveur révélait souffrir d'un cancer du sein «agressif». Après plusieurs mois de souffrance, la Française a donné des nouvelles réjouissantes en ce mois de lutte contre le cancer du sein (octobre rose).

L’influenceuse de 35 ans a en effet gagné une première victoire sur la maladie. Comme elle l'a dévoilé ce lundi 9 octobre sur Instagram, la maman de Marlon (5 ans) en a terminé avec la chimiothérapie !

«Plus de 100 jours de traitements et 6 cycles de chimiothérapie TCHP plus tard, me voilà franchissant la première étape de ma course de fond vers une complète guérison», écrit-elle en légende d'une vidéo où on peut la voir, en larmes, faire sonner une cloche, symbole de la fin d'un traitement pour les patients.

«J’ai traversé les montagnes russes, j’ai pleuré, j’ai douté, j’ai eu peur, mais petit à petit tout cela a laissé place à une immense vague de bienveillance envers moi et envers cette étape qui me permet aujourd’hui de réaliser le sens du mot : VIVRE. Je me souviendrai de ces 5 mois passés dans la souffrance, certes, mais surtout dans l’amour, dans la lumière et dans la foi», détaille-t-elle, avant de préciser : «Il me reste encore les étapes de la chirurgie, de la radiothérapie et de l’immunothérapie».

Souhaitons à l'épouse d'Hugo Philip plein de courage dans la suite de sa bataille contre la maladie.